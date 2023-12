Elvir Koljic a spus cine a fost omul meciului în Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-0, după ce el a marcat singurul gol din derby - Antena Sport

„În meciuri de genul nu contează cum joci, cel mai important e să iei cele 3 puncte.

Asta ne-am propus înainte de meci. Tactica noastră a fost să luăm cele 3 puncte. Tactica se schimbă de la meci la meci, dar în meciurile de genul, cu cele mai importante echipe, contează să iei cele 3 puncte, nu contează cum joci.

Tachtsidis a dat cu capul în minge, dar eu l-am lovit în cap. M-am enervat că ceilalţi mi-au spus că l-am lovit cu capul. Sper că e ok. Nu meritam roşu, de ce să merit roşu? Nu m-am dus să îl lovesc cu capul, nu am dat cap în cap. Dacă îl loveam cap în cap da, aş fi meritat roşu.

Rezultatele sunt foarte bune, trebuie să ne menţinem pe aceeaşi linie, victoriile aduc victorii. Aveam nevoie de un detaliu foarte mic, Mister l-a adus cu el şi sper să continuăm pe aceeaşi linie.

S-a jucat frumos, au fost ocazii şi de o parte şi de alta.

(n.r.: despre Belgia) Este o grupă bună, sincer să vă zic. Ne gândim să trecem mai departe. Sper să fac parte din lotul pentru meciurile amicale din martie şi, după aceea, din lotul pentru EURO. Belgienii joacă în top 5 campionate, nu am ce să spun prea mult despre jucătorii lor, îi cunoaşte toată lumea”, a spus Vladimir Screciu pentru sursa citată după meci.

Bancu: „Am fost norocoşi, au avut două bare”

„Contează că am câştigat, chiar dacă am făcut un meci mai slăbuţ, ne ajută să ne ridicăm. Cu siguranţă, meciul l-am pregătit altfel. Dar am fost şi norocoşi, au avut două bare. A fost un meci de luptă, azi echipa mai norocoasă a câştigat, jocul nu a fost aşa bun. Am legat trei victorii de când a venit Mister. Facem ce ne zice el, uneori ne iese, alteori nu. Vom pune totul la punct în iarnă.