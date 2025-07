"S-au produs multe daune, i s-a spart un geam de la mașină". "Telenovela" Nico Williams, analizată de fratele său - Antena Sport

“ La nivel familial, a fost puțin complicat din cauza discuțiilor legate de fratele meu, multe din lucrurile care s-au spus despre Nico nu sunt adevărate. Tot ce a făcut a fost să rămână tăcut. Oricine are dreptul de a se gândi și a reflecta asupra viitorului său. În multe situații, oamenii nu au fost corecți cu fratele meu.

În plus, Inaki a mărturisit că nu a pus vreo presiune pe fratele său să rămână pe San Mames, deși consideră acum că jucătorul de 22 de ani a luat cea mai bună decizie pentru cariera sa.

Maturitatea lui Nico a fost incredibilă, cu o varietate largă de opțiuni, iar el a optat pentru Athletic, care este un club care face pași uriași, avem una dintre cele mai bune echipe din ultimii 12 ani, de când sunt eu la club. Nu a fost ușor, pentru că zgomotul din exetrior l-a făcut să se îndoiască, dar a luat cea mai bună decizie.

S-au întâmplat lucruri care au produs multe daune, precum vandalizarea muralului, i s-a spart un geam de la mașină…el a luat decizia cu inima și cu ambiție. Multe echipe l-au dorit când are 22 de ani. El a fost tăcut și a trebuit să îl opresc de multe ori, pentru că am văzut lucruri care lui nu îi plac. Am avut multe apeluri și apeluri video. Oamenii de la Athletic ar trebui să înțeleagă că nu e ușor să iei o decizie din viața ta într-un timp scurt.

Decizia a fost a lui și nu a fost nicio presiune din partea mea. În primul meci din campionat, când o să pășească pe San Mames, va primi o afecțiune enormă (n.r. din partea suporterilor)“, a declarat noul căăitan de la Athletic Bilbao, potrivit marca.com.