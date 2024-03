Eugen Neagoe, despărţire complicată de actuala echipă după ce a bătut palma pentru revenirea în Liga 1! Ce se întâmplă acum - Antena Sport

Reclamă

Suma pe care Neagoe ar trebui să o primească este de 24.000 de euro, dar sursa citată notează că este puţin probabil ca piteştenii să fie de acord să îi achite acei bani.

Neagoe avea un salariu foarte mare pentru Liga a 2-a, 12.000 de euro pe lună. Sursa citată notează că în contractul lui Neagoe cu FC Argeş ar exista o clauză de reziliere de 200.000 de euro.

Astfel, în cazul în care una dintre părţi decide să renunţe la contract fără acordul celeilalte, trebuie să achite 200.000 de euro. FC Argeş ar fi fost de acord să renunţe fără pretenţii financiare la Neagoe în cazul în care ar fi venit tandemul Nicolae Dică – Dani Coman la piteşteni.

Rămâne de văzut cum se vor finaliza negocierile de despărţire dintre Eugen Neagoe şi FC Argeş Piteşti.

Eugen Neagoe s-a înţeles cu Petrolul, după ce prahovenii au fost refuzaţi de Liviu Ciobotariu şi Marius Şumudică

Petrolul s-a înţeles cu Neagoe, după ce a fost refuzată de Liviu Ciobotariu şi Marius Şumudică.

Eugen Neagoe era foarte supărat pe situaţia de la FC Argeş. Tehnicianul acuza că echipa de tradiţie a fost părăsită de conducere. Neagoe ar urma să o lase pe FC Argeş pe locul 16 în Liga a 2-a, după ce piteştenii au fost învinşi în deplasare, cu 2-0, de Corvinul Hunedoara. Eugen Neagoe a ajuns la Piteşti după ce a fost dat afară de la Universitatea Craiova. El le-a mai antrenat în Liga 1 pe Poli Iaşi, Sepsi, Dinamo, Hermannstadt şi U Cluj. Eugen Neagoe, conferinţă de presă explozivă! A criticat deschis conducerea: „Te antrenezi pe islaz şi vrei să fii FC Barcelona” Eugen Neagoe a ţinut o conferinţă de presă explozivă după meciul câştigat la limită cu FC Spartac, scor 1-0. Eugen Neagoe acuza că echipa lui a fost abandonată. „Ne-am dorit să arătăm mai bine în ultimul joc (n.r. 1-0 cu modesta Progresul Spartac), dar din păcate n-am reușit acest lucru. Le-am și spus că trebuie să uităm rapid acest meci, fiindcă n-a fost unul reușit, n-avem foarte multe lucruri bune de scos în evidență. Dar nici nu avea cum să se întâmple să jucăm foarte bine… Cum ne antrenăm, așa și jucăm! Nu avem un teren al nostru, o bază de pregătire, și ne antrenăm cum ne antrenăm, pe un teren foarte rău. Nu poți să te antrenezi pe un islaz și a doua zi să joci ca Barcelona! Și noi vrem să avem posesie, și noi vrem să atacăm adversarii, să ne creăm situații de a marca… Suporterii asta așteaptă de la noi, dar trebuie să înțeleagă că nu putem fără a ne antrena corespunzător! Repet, cum te antrenezi, așa și joci! Trebuie să punem anumite aspecte ale jocului în practică la antrenamente, dar nu poți acolo unde ne antrenăm noi”, a declarat Eugen Neagoe astăzi, în conferinţa de presă. Reclamă

„Suntem ca o echipă părăsită. De o lună de zile, nu a trecut nimeni pe la un antrenament”

„Suntem ca o echipă părăsită. Nu știu… De o lună de zile, nu a trecut nimeni pe la un antrenament de-al nostru să vadă unde ne antrenăm, cum ne antrenăm.

În afară de doi-trei suporteri care vin în fiecare zi – și au tot respectul din partea mea – nu este nimeni! Suntem singuri! Noi avem pretenții de promovare… Foarte greu să promovezi în condițiile astea!

Nu ai cum. E foarte greu să joci când nu ai posibilitatea să te antrenezi la un nivel corespunzător.

„Noi nu avem casa noastră, nu avem terenul nostru”

(…) Iar noi nu suntem organizați! Vorbim de un președinte?! De când sunt aici, nu a venit nimeni lângă noi! Nu avem pe nimeni! În afară de noi, de staff și jucători, nu este nimeni aici! Cam așa stau lucrurile!

Noi nu avem casa noastră, nu avem terenul nostru. Ba nici vestiare nu avem! Nu vreau să vorbesc mai multe. Dar măcar dacă am avea un teren bun. Vorbesc de când am venit aici, de peste patru luni, de un teren, de o bază de pregătire, dar nu s-a făcut nimic. Vorbesc singur, dar nici nu am cu cine să vorbesc. Aceasta este realitatea!”, a mai declarat Eugen Neagoe în conferinţa de presă.

