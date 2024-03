Eugen Neagoe revine în Liga 1! Clubul cu care va semna fostul antrenor al lui Dinamo şi al Universităţii Craiova - Antena Sport

Dar nici nu avea cum să se întâmple să jucăm foarte bine… Cum ne antrenăm, așa și jucăm! Nu avem un teren al nostru, o bază de pregătire, și ne antrenăm cum ne antrenăm, pe un teren foarte rău. Nu poți să te antrenezi pe un islaz și a doua zi să joci ca Barcelona!

Și noi vrem să avem posesie, și noi vrem să atacăm adversarii, să ne creăm situații de a marca… Suporterii asta așteaptă de la noi, dar trebuie să înțeleagă că nu putem fără a ne antrena corespunzător! Repet, cum te antrenezi, așa și joci! Trebuie să punem anumite aspecte ale jocului în practică la antrenamente, dar nu poți acolo unde ne antrenăm noi”, a declarat Eugen Neagoe astăzi, în conferinţa de presă.

„Suntem ca o echipă părăsită. De o lună de zile, nu a trecut nimeni pe la un antrenament”

„Suntem ca o echipă părăsită. Nu știu… De o lună de zile, nu a trecut nimeni pe la un antrenament de-al nostru să vadă unde ne antrenăm, cum ne antrenăm.

În afară de doi-trei suporteri care vin în fiecare zi – și au tot respectul din partea mea – nu este nimeni! Suntem singuri! Noi avem pretenții de promovare… Foarte greu să promovezi în condițiile astea!

Nu ai cum. E foarte greu să joci când nu ai posibilitatea să te antrenezi la un nivel corespunzător.

„Noi nu avem casa noastră, nu avem terenul nostru”

(…) Iar noi nu suntem organizați! Vorbim de un președinte?! De când sunt aici, nu a venit nimeni lângă noi! Nu avem pe nimeni! În afară de noi, de staff și jucători, nu este nimeni aici! Cam așa stau lucrurile!

Noi nu avem casa noastră, nu avem terenul nostru. Ba nici vestiare nu avem! Nu vreau să vorbesc mai multe. Dar măcar dacă am avea un teren bun. Vorbesc de când am venit aici, de peste patru luni, de un teren, de o bază de pregătire, dar nu s-a făcut nimic. Vorbesc singur, dar nici nu am cu cine să vorbesc. Aceasta este realitatea!”, a mai declarat Eugen Neagoe în conferinţa de presă.