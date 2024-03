Eugen Neagoe, conferinţă de presă explozivă! A criticat deschis conducerea: "Te antrenezi pe islaz şi vrei să fii FC Barcelona" - Antena Sport

(…) Iar noi nu suntem organizați! Vorbim de un președinte?! De când sunt aici, nu a venit nimeni lângă noi! Nu avem pe nimeni! În afară de noi, de staff și jucători, nu este nimeni aici! Cam așa stau lucrurile!

Noi nu avem casa noastră, nu avem terenul nostru. Ba nici vestiare nu avem! Nu vreau să vorbesc mai multe. Dar măcar dacă am avea un teren bun. Vorbesc de când am venit aici, de peste patru luni, de un teren, de o bază de pregătire, dar nu s-a făcut nimic. Vorbesc singur, dar nici nu am cu cine să vorbesc. Aceasta este realitatea!”, a mai declarat Eugen Neagoe în conferinţa de presă.

Eugen Neagoe a ajuns la Piteşti după ce a fost dat afară de la Universitatea Craiova. FC Argeş Piteşti a fost învinsă de FK Csikszereda cu 2-1 înainte de victoria cu Spartac Bucureşti, iar Neagoe a făcut acuzaţii dure după acel meci.

Eugen Neagoe, atac fără precedent după Csikszereda – FC Argeş 2-1: „Japcă! A fost ca pe vremuri. Este o ruşine. Am luat-o razna?”

Eugen Neagoe a lansat un atac fără precedent la adresa arbitrilor după Csikszereda – FC Argeş 2-1. Piteştenii au fost învinşi la ultima fază a meciului, în minutul 90+4, după golul marcat de Akos Nistor.

Neagoe a acuzat brigada de arbitri condusă de ieşeanul Vlad Baban. Antrenorul piteştenilor susţinea că echipa sa a fost defavorizată ca în anii 80, când existau arbitrajele cu „direcţie”, când anumite echipe câştigau partidele cu orice preţ.

„La final, nu am mai putut juca. Nu ne-a lăsat să mai ieşim din careul de 16 metri. Dacă nu se marca gol la ultima fază, se mai prelungea meciul până marcau gazdele. A fost ca pe timpuri. Eu am prins acele vremuri, în anii 1980-1985, când te băgau în poartă şi nu mai ieşeai până nu marca cine trebuia. Este ruşinos. Toate contactele erau pentru cei de la Miercurea-Ciuc. Mi-au dat galben, fără să spun ceva. Nu i-am jignit cu nimic.

Dacă meciul nu era televizat, nu scăpam fără 3-4 goluri luate şi 2-3 jucători accidentaţi. Este o ruşine ce s-a întâmplat. Îţi vine să scoţi echipa de pe teren. Este jenant, este o ruşine, ca pe vremuri. Eu ştiu că cei de la Miercurea Ciuc trebuie să aibă rezultate bune, dar nu aşa. Arbitrul ăsta are pretenţii de Liga 1, e jenant şi ruşinos pentru el.