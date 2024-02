Fanii lui Dinamo, show total înaintea meciului cu CFR Cluj! Imagini spectaculoase în faţa hotelului "câinilor" - Antena Sport

Adrian Mutu e convins că nu va fi înjurat de fanii dinamovişti

Adrian Mutu e convins că nu va fi înjurat de fanii dinamovişti, având în vedere trecutul său la echipa din Ştefan cel Mare. Mutu a antrenat în Liga 1 pe Rapid, una din marile rivale ale dinamoviştilor.

„Nu ar avea de ce să mă primească în altfel decât bine (n.r. fanii lui Dinamo). Am fost la Dinamo, am câștigat cu Dinamo. M-aș bucura pentru ei să se salveze de la retrogradare. Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo, dar de o Dinamo puternică pentru a anima și mai mult fotbalul nostru.

Mă bucur că au revenit în Liga 1. Dinamo are o forță colectivă. Sunt jucători care pot face diferența în față, de aceea trebuie să fim foarte atenți. Întotdeauna când am jucat contra lui Dinamo a fost un meci special și așa va fi și mâine-seară. Asta nu schimbă cu nimic. Sunt profesionist și îmi fac treaba. Sper să câștig.

Există întotdeauna presiunea rezultatului. Trebuie să ținem aproape de FCSB și Rapid. De aceea avem această presiune a rezultatului. Contează și jocul rezultatelor. Cu cât distanța este mai mică, atunci când intri în play-off șansele cresc.

Era o distanță considerabilă între noi și FCSB. Ei și Rapid au primele șanse fiind primii în clasament”, a spus Mutu înaintea meciului cu Dinamo.