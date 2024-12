Fanii Rapidului, primire ostilă pentru Aaron Boupendza în Giuleşti. Replica atacantului gabonez a venit imediat - Antena Sport

„Încă ne luptăm. Am jucat acasă, a fost un derby, uneori e greu. Noi vrem să câștigăm. Nu s-a întâmplat nimic cu fanii. Nu vreau să comentez. Vreau ca fanii să ne susțină. Noi vrem să câștigăm. Avem nevoie de ei mereu. Nu intrăm pe teren să facem egal. Nu le-am oferit rezultatul dorit, dar am dat tot ce am putut.

Nu am fost nervos, m-am dus la vestiar să pun gheață pe picior, urmează un alt meci. Adversarii nu m-au iertat deloc. Acest meci a trecut, important e următorul. Rapid e o echipă mare, toate echipele joacă tare cu noi, nu e ușor”, a spus atunci atacantul Aaron Boupendza la digisport.ro.