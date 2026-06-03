A doua etapă a Campionatului Național de Drift din acest sezon va avea loc la finalul acestei săptămâni, în jurul Arenei Naționale din Capitală, unde s-au înscris nu mai puțin de 75 de piloți din patru țări. Împreună, mașinile acestora dezvoltă peste 50.000 de cai putere.

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După ce, anul trecut, peste 7.000 de spectatori au asistat la battle-urile spectaculoase de drift, RoDrift estimează un număr similar de participanți și la ediția din acest an, devenită deja o tradiție în jurul celui mai mare stadion din România.

Arena Națională va găzdui unul dintre cele mai mari evenimente de drift ale anului

Interesul pentru competiție este unul ridicat, iar la start se vor afla cei mai buni piloți din România, alături de concurenți din Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova. Evenimentul va debuta vineri, de la ora 10:00, cu sesiunea oficială de antrenamente, unde inclusiv fanii vor avea ocazia să experimenteze adrenalina driftului din scaunul din dreapta al mașinilor de concurs.

Tot vineri, începând cu ora 18:00, pasionații de motorsport vor putea participa la un Meet & Greet cu toți piloții participanți, chiar pe circuitul unde, sâmbătă și duminică, vor avea loc cele mai spectaculoase derapaje controlate din România.

Programul competiției continuă sâmbătă cu antrenamentele și sesiunile de calificări, iar duminică sunt programate battle-urile eliminatorii, unde piloții vor lupta roată la roată pentru victorie.