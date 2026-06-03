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Arena Națională va găzdui unul dintre cele mai mari evenimente de drift ale anului

Antena Sport Publicat: 3 iunie 2026, 13:32 / Actualizat: 4 iunie 2026, 13:33

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Arena Națională va găzdui unul dintre cele mai mari evenimente de drift ale anului

Arena Naţională

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A doua etapă a Campionatului Național de Drift din acest sezon va avea loc la finalul acestei săptămâni, în jurul Arenei Naționale din Capitală, unde s-au înscris nu mai puțin de 75 de piloți din patru țări. Împreună, mașinile acestora dezvoltă peste 50.000 de cai putere.

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După ce, anul trecut, peste 7.000 de spectatori au asistat la battle-urile spectaculoase de drift, RoDrift estimează un număr similar de participanți și la ediția din acest an, devenită deja o tradiție în jurul celui mai mare stadion din România.

Arena Națională va găzdui unul dintre cele mai mari evenimente de drift ale anului

Interesul pentru competiție este unul ridicat, iar la start se vor afla cei mai buni piloți din România, alături de concurenți din Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova. Evenimentul va debuta vineri, de la ora 10:00, cu sesiunea oficială de antrenamente, unde inclusiv fanii vor avea ocazia să experimenteze adrenalina driftului din scaunul din dreapta al mașinilor de concurs.

Tot vineri, începând cu ora 18:00, pasionații de motorsport vor putea participa la un Meet & Greet cu toți piloții participanți, chiar pe circuitul unde, sâmbătă și duminică, vor avea loc cele mai spectaculoase derapaje controlate din România.

Programul competiției continuă sâmbătă cu antrenamentele și sesiunile de calificări, iar duminică sunt programate battle-urile eliminatorii, unde piloții vor lupta roată la roată pentru victorie.

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Cel mai tânăr participant al etapei este Alexis Stan, în vârstă de doar 11 ani, cunoscut publicului și pentru parcursul său până în finala „Românii au Talent”. Acesta va concura în cadrul Drift Kids, o divizie dedicată exclusiv piloților adolescenți.

Printre numele consacrate care se vor lupta pentru victorie la Arena Națională se numără Natalia Iocsak, Gabi Imre Jr., Claudiu Adam saug Cătălin Trifan. Cea mai puternică mașină înscrisă în competiție depășește 1.000 de cai putere. De asemenea, la start se va afla liderul provizoriu al campionatului, Cristian Tauru, cel care s-a impus în etapa de la Ploiești.

Dincolo de competiția de pe traseu, spectatorii vor avea acces la o experiență completă dedicată întregii familii și tuturor pasionaților de motorsport: zone de relaxare, DJ set-uri live pe durata evenimentului, expoziții de supercar-uri și proiecte speciale, drift show-uri și momente spectaculoase, parada oficială a piloților, activări pentru public și ecrane gigant amplasate în zona evenimentului pentru ca niciun duel să nu fie ratat.

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Denumită generic „Arena Race Battles”, etapa organizată la Arena Națională se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase evenimente de drift ale anului din Europa de Est. Timp de trei zile, publicul va avea parte de un mix complet de adrenalină, emoție și entertainment, într-un format care transformă motorsportul într-o experiență live totală.

Biletele sunt disponibile pe platforma rodrift.ro, unde fanii se pot înregistra inclusiv pentru sesiuni de drift experience alături de piloții favoriți, în cadrul evenimentului care va avea loc vineri, sâmbătă și duminică.

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