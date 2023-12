"FCSB e campioană"! Marius Şumudică e de părere că "roş-albaştrii" nu mai pot pierde titlul în play-off! - Antena Sport

FCSB s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de Poli Iaşi. Florinel Coman, cu o „dublă”, şi Alexandru Băluţă au marcat pentru „roş-albaştri”, care şi-au mărit avansul la 11 puncte, faţă de ocupanta locului secund, CFR Cluj.

Alexandru Băluţă a fost foarte mulţumit de victoria obţinută de FCSB, în Copou. Mijlocaşul a declarat că moldovenii au reuşit să-i ia prin surprindere, prin golul marcat de Robert Ion, însă susţine că roş-albaştrii au avut o reacţie excelentă.

De asemenea, Băluţă şi-a setat obiectivele şi pentru anul viitor, mărturisind că îşi doreşte să se bucure în vară de o medalie de campion.

„Aşa cum am discutat, am reuşit să facem un pressing bun, să fim compacţi. Au reuşit să ne surprindă la acel gol. Mă bucur că am reuşit să ne mobilizăm, să marcăm şi golul al treilea. Au fost mulţi colegi indisponibili, au avut probleme cu răceala. Mergem în vacanţă cu capul sus. Suntem pe un drum bun, mai avem mult de muncă.

Ne aşteaptă o vacanţă, ne refacem alături de famiile noastre. (N.r. cum a fost 2023) Începutul a fost foarte greu, am avut parte de multe accidentări. Dumnezeu mi-a dat puterea să revin în forţă, am venit să dau tot ce am mai bun, să ajut tot timpul, am profitat de şansa care mi-a fost oferită. Trebuie să continui, să mă pregătesc în cantonament bine, la vară să mă bucur de medalia de campion. Sper să mă bucur alături de familia mea, care mă susţine mereu”, a declarat Alexandru Băluţă, conform digisport.ro.

FCSB, victorie clară cu Poli Iaşi

FCSB a învins, în deplasare, scor 3-1, formaţia Poli Iaşi, într-un meci al etapei a 21-a din Liga 1. Alexandru Băluţă a deschis scorul la Iaşi, pentru oaspeţi, în minutul 16, şi tot el a ratat două minute mai târziu majorarea diferenţei.

Gazdele au egalat în minutul 26, printr-un şut superb expediat de Robert Ion. În minutul 29 Samayoa l-a faultat în careu pe Florinel Coman şi arbitrul Iulian Călin a dictat penalti după consultarea VAR. Coman a transformat în minutul 31 şi FCSB a trecut, din nou, la conducere. Fundaşul sud-african Ngezana s-a accidentat după o ciocnire cu Sergiu Buş şi a fost înlocuit în minutul 41, fiind dus direct la spital.