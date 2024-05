Se pregăteşte a doua plecare de la FCSB! Jucătorul care încearcă să îl convingă pe Gigi Becali să fie lăsat liber de contract - Antena Sport

Din informaţiile AS.ro, se pregăteşte a doua plecare de la FCSB. Jucătorul pe care Gigi Becali plătea 400.000 de euro în 2017 îşi doreşte să îl convingă pe patron să fie lăsat liber de contract.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Vlad poate fi al doilea fotbalist care se desparte de FCSB după câştigarea titlului. Ovidiu Popescu a semnat deja cu U Cluj şi şi-a luat adio de la foştii coechipieri.

Se pregăteşte a doua plecare de la FCSB

Vlad a fost rezerva lui Ştefan Târnovanu şi în această ediţie de campionat. Portarul în vârstă de 25 de ani a jucat un singur meci, cu Rapid, în ultima etapă a play-off-ului.

AS.ro a aflat că, în această săptămână, Andrei Vlad se va aşeza la masa negocierilor cu şefii clubului. Goalkeeperul îşi doreşte să se despartă de FCSB, pentru a avea şansa să joace mai mult. El mai are contract cu roş-albaştrii până în iarnă.

„Viitorul meu este incert, îmi doresc să joc, asta am declarat mereu, sunt aici, am contract până în iarnă, îl respect și după vom vedea ce se va întâmpla. Vorbiți cu conducerea echipei de oferte. Nu cred că am acceptat statutul de rezervă, am fost nevoit, nu înseamnă că am acceptat. Sunt perioade dificile în cariera unui sportiv, dar asta este”, a spus Andrei Vlad, după Rapid – FCSB 2-0.