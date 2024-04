Giani Kiriţă a rupt o masă după Dinamo - FC Voluntari 1-1: "Are un picior lipit acum cu bandă adezivă. Nu se poate așa ceva" - Antena Sport

Eu la meciuri am răgușit, am aruncat masa, nu glumesc. La meciul cu Voluntari am aruncat masa și are un picior lipit acum cu bandă adezivă. Nu se poate așa ceva. Râdem, mai facem și o glumă, dar e dramatic.

Toți mă întrebă ce facem? Noi nu mai avem putere să facem nimic. Nu mai au ce să mai zică, de aia nu mai intră în direct. Suporterii au aplecat urechea la oamenii ăștia și au fost păcăliți. Acum s-a ajuns aici.

Reclamă

Suporterii ar trebui să gândească așa cum spun eu. Strategia clubului este să nu mai asculte fel și fel de oameni care nu se pricep la fotbal. Kopic nu a rămas fără idei, s-a blocat. Luăm o dată gol în minutul 93, dar nu de 4 ori”, a spus Kiriţă, citat de fanatik.ro.

Umilinţa supremă pentru Dinamo chiar în ziua în care FCSB a luat titlul

S-a înregistrat umilinţa supremă pentru Dinamo chiar în ziua în care FCSB a luat titlul. „Câinii” au primit o lovitură teribilă într-un sezon de coșmar, pe care nu îl vor putea uita. Alb-roșiii au nevoie de maximum de puncte în cele două etape rămase pentru a spera că vor juca și sezonul viitor în Liga 1.

Ziua de duminică a fost una „neagră” pentru gruparea din Ștefan cel Mare. Dinamo a ajuns ultima în Liga 1, după ce FCU Craiova a reușit să o învingă pe U Cluj, scor 3-2. La numai câteva ore distanță, „câinii” au suferit umilința supremă și au văzut cum marea rivală, FCSB, a câștigat matematic titlul.

Reclamă 4 / 0/3

Astfel, s-a înregistrat un moment istoric în fotbalul românesc. FCSB a devenit campioana României într-un moment în care Dinamo este ultima în Liga 1. Este o situație greu de suportat de fanii alb-roșiilor. Dinamo are 21 de puncte în play-out, tot atâtea câte au și FC Botoșani și Poli Iași. Ambele adversare din lupta pentru evitarea retrogradării încă nu au jucat în etapa a 7-a. FCU Craiova a urcat până pe poziția a 7-a și speră că vor evita chiar și barajul.

Va reuşi Dinamo să se salveze de la retrogradare? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...