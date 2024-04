Gică Hagi a auzit cât vrea să plătească Gigi Becali pentru Louis Munteanu şi a făcut anunţul momentului: "La suma aia..." - Antena Sport

Luptă, luptă, patru meciuri grele, patru meciuri diferite, trebuie să ţinem pedala bine. E o victorie importantă în seara asta!„, a declarat Gică Hagi la digisport.ro.

La finalul meciului Farul – Rapid, Louis Munteanu a vorbit despre viitorul lui şi a mărturisit că îşi doreşte să joace într-un alt campionat. „Vreau să plec afară, dar să vedem ce oferte vor fi”, a recunoscut tânărul jucător.

Anunţul lui Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu şi Denis Alibec!

De asemenea, Gigi Becali a spus că a învăţat din greşeli şi că ştie ce trebuie să facă acum pentru a avea rezultate şi pe plan european, dar şi că el va sărbători doar atunci când va ajuge în Liga Campionilor.

Printre jucătorii pe care vrea să îi aducă se numără Denis Alibec, pe care îl vede ca o soluţie în cazul în care este liber de contract, în timp ce Louis Munteanu este considerat o soluţie de viitor şi că este dispus să dea cel mult 400.000 de euro pe transferul acestuia:

„Dacă vrea Dumnezeu, ne calificăm în Liga Campionilor. Ca să reziști pe ambele fronturi nu mai merge ca înainte. Nu mai fac așa, o să iau 6-7 jucători, 3-4 din România, iar pe restul să îi aleagă ei (n.r. – MM Stoica, Mihai Pintilii și Elias Charalambous), că de asta sunt specialiști.

Louis Munteanu e o soluție de viitor. El mai are contract un an cu Fiorentina, cum să dau un milion jumate pe el? Peste jumătate de an e liber. Dau 400.000 maxim. Ei vor să scoată banii pe care i-au plătit pe el.

Alibec, dacă e liber, e bun, te folosești de el. Îi faci contract pe un an și îți faci treaba cu el. Trebuie riscat. Aș risca 2-3 milioane, dar pot lua 50. Eu să iau acum campionatul și după știu ce să fac, am învățat din greșeli.