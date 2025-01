CFR Cluj - Farul Constanța LIVE TEXT(20:00). „Duelul legendelor” între Dan Petrescu și Gică Hagi - Antena Sport

Echipele probabile CFR Cluj – Farul Constanța

CFR Cluj: Hindrich – Graovac, Ilie, Abeid, Camora – Tachtsidis, Keita, Fica – Kamara, Munteanu, Korenica

Rezerve: Gal, Boben, Deac, Djokovic, Juric, Nkololo, Păun, Rocha, Sfait, Țîrlea

Absenți: Sava (accidentat), Bolgado (suspendat)

Antrenor: Dan Petrescu

Farul: Buzbuchi – Dănuleasa, Larie, Bălașa, Ganea – Radaslavescu, Popescu, Vînă – Grigoryan, Iancu, Cojocaru

Rezerve: Duncan, Țîru, Sîrbu, Rivaldinho, Dican, Doicaru, Ciobanu, Cercel, Casap, Buta

Absent: Alibec (suspendat)

Antrenor: Gică Hagi

Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu! (Cluj-Napoca)

Arbitru: Andrei Chivulete // Asistenți: Vasile Marinescu, Adrian Vornicu

Arbitru VAR: Ovidiu Hațegan // Asistent VAR: Mircea Omuț

Gică Hagi, înaintea duelului cu Dan Petrescu

Gică Hagi a prefațat duelul din Cluj. În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului, tehnicianul a precizat că meciul va fi unul imprevizibil. „Regele” nu se va putea baza pe Bălașa, Dănuleasă, Radaslavescu, Gustavo, care sunt accidentați și Alibec care este suspendat.

„Luăm fiecare meci în parte, nu avem de ce să ne uităm în spate. Trebuie să arătăm altfel. Întâlnim un adversar care marchează mult, dar care, la fel ca noi, a și primit. Trebuie să ne apărăm și să atacăm foarte bine. Dacă vrem să venim cu ce ne dorim, cu puncte, trebuie să facem un meci complet. Mereu au ieșit meciuri bune între noi și ei. Partidele au fost imprevizibile, s-a înscris, fiecare echipă a câștigat pe terenul celeilalte. Este un meci deschis oricărui rezultat. Din păcate, de la ultimul meci, patru jucători de-ai noștri nu s-au antrenat: Bălașa, Dănuleasă, Radaslavescu, Gustavo, iar Alibec e suspendat. Dar avem un lot și încercăm să găsim soluții foarte bune, care să ne dea speranța că vom face un meci reușit”, a declarant Gheorghe Hagi.

Fanii vor să-i ceară demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj

Dan Petrescu a vorbit despre din etapa a 23-a din Liga 1, care va avea loc pe teren propriu, împotriva celor de la Farul. Tehnicianul a abordat și subiectul protestului anunțat de fanii echipei, care intenționează să ceară demisia sa încă de la primul meci de acasă al anului.

„Asta am auzit și eu, dar dacă îmi spune cineva de ce. Nu înțeleg, sunt șocat! Eu îi înțeleg pe unii fani. De când a venit Neluțu la echipă, de 7 ani, s-au luat 5 campionate, o dată pe locul 2 și o dată pe locul 3.

Cel care vă vorbește acum cred că a fost parte aproape la toate aceste evenimente. Am fost de 3 ori în primăvara europeană, rezultatele au fost excelente, antrenorul din fața dumneavoastră a împrumutat clubul în momentul când, posibil, intra în faliment! Antrenorul din fața dumneavoastră a adus sponsori la club anul acesta, stă de dimineață până seara la club și muncește. Ăsta e Dan Petrescu!

Fanii vor mai mult, și eu vreau mai mult! Și ei, și noi și jucătorii. Dacă am fi pe ultimul loc sau dacă echipa nu ar juca… Aș vrea să le aduc aminte fanilor că cele mai multe goluri marcate le are CFR, cele mai spectaculoase le are CFR. Oricum o dai nu e bine!

Când nu eram aici, toată lumea mă voia. Când sunt aici, nu mă vrea nimeni! Nu mai înțeleg nimic sincer, e șocant. Asta nu mă afectează pe mine, afectează jucătorii! Asta e problema.

Ei vor să fie susținuți, din minutul 1 până în minutul 90. Dacă în minutul 90 nu am jucat și nu am făcut, la final peste tot se fluieră, se cere demisia, dar până atunci ar trebui să fie încurajați. Nu vreau ca ei să aibă de suferit, nici CFR Cluj. La câte am făcut pentru acest club, nu am mai făcut pentru altul.

Și clubul mi-a dat mie mult, și eu am dat înapoi. Nu este un moment, cred eu, să facem polemică. Abia am început anul 2025. Fanii au dreptate mereu, după cum știți, ei sunt liberi să strige orice, că de asta vin pe stadion, să se descarce!”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.