Gică Hagi e în culmea fericirii după ce a învins-o şi pe FCU Craiova: "E fantastic"! Ce a spus despre câştigarea campionatului - Antena Sport

Reclamă

„Hai să luăm ce am zis înainte de meci, că întâlnim o echipă care e foarte talentată Am început bine anul, două echipe valoroase din Craiova, talentate, am câştigat cu ambele. Am pregătit bine meciul. Singurul lucru care a fost negativ: am ratat foarte multe ocazii. Atunci, normal că adversarul vine peste tine.

Şi-au creat ocazii, mă bucur că Buzbu a scos mingea aia pe care am văzut-o în poartă. Munteanu face parte din joc, trebuie să fie mai rece acolo. A făcut două meciuri foarte bune. O să intre, e bine că îşi creează ocazii. Nu aş putea eu după meci să stau să discut despre lucrul ăsta. Orice aş zice, s-ar interpreta. Aş zice că Rusu a dat în minge.

Reclamă

(n.r Despre Ronaldo Deaconu) Îl ştiam foarte bine, nu uitaţi că a fost la noi în academie. La un moment dat, a plecat. L-am apreciat, ştiam că are calităţi foarte bune cu mingea. Îşi doreşte foarte mult să muncească şi fără minge. Trebuie să crească mai mult în rezistenţă. Suntem la început, a jucat tot meciul, nu e uşor. 60-70 de minute le-a dus.

Nu putem vorbi de titlu. Au bani, cumpără jucători, eu trebuie să mă adaptez la ce pot. Mai avem mult până să devenim un club puternic.

(n.r. despre transferul lui Aioani la Rapid) Am declarat că voiam să luăm cât mai mult, dar piaţa dictează.

Reclamă 4 / 0/3

(despre revenirea lui Denis Alibec) Nu. Băiatul v-a răspuns că nu e. Nu avem nici măcar ideea de a-l aduce. A plecat să câştige bani mulţi. Eu aş fi cel mai fericit dacă ar veni mâine. Dar cum să laşi banii ăia să vii? Nişte speculaţii ale presei, suntem în perioada de mercato. Niciodată Farul nu a câştigat două meciuri cu Craiova, cu ambele. În tur am luat o bătaie aşa cum trebuie acolo. E fantastic ce am făcut cu ce s-a întâmplat în iarna asta”, a spus Gică Hagi, la digisport.ro. Constantin Budescu, verdict despre lupta pentru titlu după victoria cu FCU Craiova Constantin Budescu a vorbit despre lupta pentru titlu după victoria cu FCU Craiova! Mijlocașul de la echipa lui Gică Hagi a oferit un verdict interesant, după duelul de la Ovidiu. „Sunt 3 puncte importante, a mai trecut un meci și trebuie să dăm totul la fiecare partidă. Trebuie să dăm totul, lupta este strânsă, iar obiectivul nostru este să intrăm în play-off. Am câștigat cu echipele din Craiova, dar trebuie să câștigăm și cu celelalte echipe. A fost o luptă destul de grea, am avut multe ocazii, am ratat foarte mult. Este important că nu am primit gol, și anul trecut am condus în multe meciuri și am fost egalați pe final. Ne-au pus probleme, a fost un meci echilibrat, chiar dacă noi am avut cele mai multe ocazii. Ne-am apărat foarte bine în această seară, dar din păcate nu am reușit să marcăm mai mult. Preferăm să câștigăm cu 1-0 decât să fim egalați pe final. Este devreme să vorbim de titlu, e devreme să vorbim și de play-off. Lupta este strânsă, dacă pierzi 2 meciuri pici foarte mult. Este cea mai grea luptă. E plăcută doar de la televizor (n.r râde). Încercăm să revenim și sperăm să o ținem tot așa. Am început cu două victorii, o putem obține și pe a 3-a”, a spus Constantin Budescu, potrivit sursei citate anterior. Reclamă

Îl va vinde Gigi Becali pe Darius Olaru pentru o sumă mai mare de 10 milioane de euro? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...