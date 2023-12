Gică Hagi, în al nouălea cer după Farul - Petrolul 3-1: "Putem să ne batem cu oricine!" Laude la scenă deschisă pentru Budescu - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Hagi a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Constantin Budescu, cel care a deschis scorul din penalty contra Petrolului.

„E o victorie meritată, muncită. Am făcut ce trebuie. Ne-am pregătit pentru acest lucru. Știam ce echipă întâlnim, stă bine în teren, experimentată. Am făcut ce a trebuit. E bine că am și marcat iar trei goluri. Nu-mi convine că am luat gol, dar asta e, ăsta e fotbalul. Îi felicit pentru această victorie.

Reclamă

Asta le zic atacanților că trebuie să marcheze. Noi jucăm pentru ei, să facem în așa fel încât să le ducem mingii să marcheze. Ei cu asta trebuie să adoarmă, să se trezească. La antrenament. Campionatul e echilibrat.

Simt că echipa luptă, indiferent de orice. Băieții sunt conectați, dau maxim. Trebuie să ne adaptăm. Să găsim soluții. Urmează meciuri grele, dar nimic nu e imposibil. Noi suntem Farul și am arătat că ne putem bate cu orice de la egal la egal.

Eu nu pot să vorbesc în contul celorlalți. Dar e foarte echilibrat campionatul, bineînțeles. Echipele sunt bune. Dar nu trebuie să vorbim înainte de trei-patru-cinci luni de ce se va întâmpla. E bine să nu vorbim, să lăsăm lucrurile. Pentru noi era un moment greu acesta.

Reclamă

Eu să mă supăr? Nu contează câte goluri primesc, ci câte înscriu. Dar acum trebuie să avem un echilibru mai mare că nu suntem în cel mai bun moment al nostru. Anul trecut eram într-o formă foarte bine. Acum trebuie să fie totul mai echilibrat. (n.r. Aveți emoții când Budescu execută penalty?) Jucătorul nu trebuie să aibă emoții. Noi, de pe margine, da, 100%. Emoțiile sunt. Budescu și Larie sunt cei mai buni executanți de la noi”, a declarat Gică Hagi, conform digisport.ro. Gică Hagi, anunţul momentului în Liga 1: nu va mai fi acţionar majoritar la Farul Gică Hagi a făcut anunţul momentului în Liga 1. „Regele” susţine că nu va mai fi acţionar majoritar la Farul, începând din sezonul viitor şi că aşteaptă oameni cu putere financiară pentru a ajuta clubul. „Trebuie să se schimbe multe aici. Nu mai vreau să continui ca şi acţionar majoritar, ca patron şi antrenor. Eu vrea să îmi fac meseria de manager. Sub nicio formă nu am vrut să fac lucrul ăsta. Eu, mai mult decât am făcut, nu pot să fac. Anul ăsta nu au dat un randament foarte bun, nu au fost cu noi. Farul trebuie să aibă buget foarte mare. Farul trebuie să aibă un antrenor care să fie plătit”, a spus Hagi, în conferinţa de presă dinaintea meciului cu Petrolul.