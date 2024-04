Gică Hagi, laude la scenă deschisă pentru un jucător de la FCSB: „Nu a fost bun, ci excepțional! Fantastic!” - Antena Sport

Reclamă

În acest context, Hagi l-a remarcat pe Ștefan Târnovanu, cel care a avut mai multe parade salvatoare pentru FCSB. „Regele” a declarat că portarul roș-albaștrilor a contribuit din plin la victoria obținută de aceștia.

„Am avut ocazii, dar portarul a scos. Am jucat cu locul 1, n-am putut să avem 15 ocazii. Ei nici n-au ajuns în 16 metri. Au avut numai din lovituri libere și cornere. Scuzați-mă, ce vreți să facem mai mult? Așa e fotbalul. E dureros, ne doare, suntem dezamăgiți, dar contează eficiența până la urmă. Ei au fost eficienți, noi n-am fost. Poate trebuia să fim mai fini în anumite situații, dar nu am fost.

Târnovanu nu a fost foarte bun, ci excepțional. Putem să spunem că a avut o zi excepțională, fantastică. Mai bine de atât ce poate să facă un portar? Doar să scoată de oriunde. Oriunde s-a dus mingea, el era acolo. Rar se întâmplă asta. Felicitările mele, a ajutat foarte mult FCSB-ul să câștige. În rest, eu zic că meritam noi”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

Gică Hagi a răbufnit după ce Farul a pierdut cu FCSB

Gică Hagi a răbufnit, după ce Farul a pierdut cu FCSB. „Regele” s-a declarat dezamăgit de rezultatul obţinut de echipa sa, mărturisind faptul că jucătorii săi ar fi meritat să obţină cele trei puncte.

„Nu a fost o zi bună, dar am avut şansele noastre. Am făcut ce trebuie, din păcate nu ne-am atins obiectivul, dacă nu marchezi nu ai cum să câştigi. Ei au fost periculoşi la faze fixe. Când pierzi, nimeni din vestiar nu e fericit.

Una e să vorbeşti…au jucat foarte bine, dar meritam să câştigăm, meritam să înscriem cel puţin trei goluri. Parcă văd meciurile din tur, dar rămânem cu lucrurile bune, iar ce am făcut prost să încercăm să eliminăm. Suntem acolo, la cupele europene, mergem să câştigăm la Sepsi. Mai sunt meciuri, le abordăm la victorie, cum îmi place mie să zic, că avem o mentalitate de câştigători. Sperăm să jucăm aşa şi la Sepsi, să câştigăm. Ne cunoaştem foarte bine, doar mici detalii te surprind. Ne ştim, cunoaştem jucătorii, ne ştim între noi”, a declarat Gică Hagi, conform digisport.ro.

