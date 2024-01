Gică Popescu, anunț surprinzător despre milionarii care vor să investească la Farul: "Sunt din România!" - Antena Sport

Şefii unei echipe din Serie A vor să investească la Farul Constanţa

Gheorghe Hagi a cerut în mai multe ori în ultimii ani sprijin din partea multinaţionalelor şi a statului pentru ca fotbalul românesc să crească. Acum, Farul Constanţa poate beneficia de un ajutor uriaş din străinătate.

Andres Blazquez, directorul general al celor de la Genoa, a dezvăluit că este interesat de o colaborarea cu campioana din Liga 1:

„De doi ani am stabilit contacte, am primit referințe bune de la Răzvan Raț, cu care sunt prieten de zece ani. Și cu el m-am consultat când am decis să-l transferăm definitiv de la Juventus pe Drăgușin. El ne-a pus și în legătură cu Hagi.

Face o treabă extraordinară la Constanța cu Academia lui. Ne-ar interesa să intrăm în acționariatul Farului, așa am mai făcut și în alte țări, avem un portofoliu important.

La un club din București e mai greu să ajungem, dar suntem deschiși la colaborări”, a declarat Andres Blazquez, potrivit gsp.ro.

Fondul de investiţii american 777 Partners s-a fondat în 2015 şi are sediul în Miami. Americanii deţin mai multe cluburi din întreaga lume precum Genoa (Italia), Standard Liege (Belgia), Hertha Berlin (Germania), FC Red Star (Franţa) şi Vasco da Gama (Brazilia).