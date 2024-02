Gigi Becali a spus, la 3 ani distanţă după ce a realizat transferul uriaş, cât ar fi meritat să primească pentru Dennis Man! - Antena Sport

Gigi Becali l-a vândut în ianuarie 2021 pe Dennis Man pentru 11 milioane de euro

Man e cotat acum la 5 milioane de euro de site-ul transfermarkt.com

Cupa Africii pe Naţiuni 2023 e exclusiv în AntenaPLAY Gigi Becali a spus cât ar fi meritat să primească pentru Dennis Man. Patronul FCSB-ului a recunoscut că a făcut o super-afacere prin vânzarea lui Dennis Man la Parma.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali susţine că, la vremea respectivă, Dennis Man ar fi trebuit să coste între 7 şi 9 milioane de euro. Patronul FCSB-ului a reuşit să îl vândă pe Man cu 11 milioane de euro. Man face senzaţie la Parma, el şi Valentin Mihăilă putând fi urmăriţi LIVE în AntenaPLAY, aplicaţia AntenaGroup care transmite în exclusivitate Serie B.

Gigi Becali a spus, la 3 ani distanţă după ce a realizat transferul uriaş, cât ar fi meritat să primească pentru Dennis Man!

„Și eu vreau jucători români, mereu am spus, dar nu am avut ce face. Nu am avut marfă, calitate, ca să luăm din România. Am luat pe Man 11 milioane, poate 7-9 merita, Chiricheș a meritat banii.