Gigi Becali, discurs războinic după ce FCSB a "zdrobit-o" pe Universitatea Craiova: "Vom bate Barcelona, Real Madrid şi City!" - Antena Sport

„Un meci bun, cu o echipă extrem de dificilă. A venit după 4-5 eşecuri. Ne gândeam că vom întâlni o echipă rănită care vrea să se ridice împotriva noastră. Ne-am gândit că suntem liderul campioantului şi ne-am impus să câştigăm. Viteză, am luat deciziile bune, am fost puternici. Nu e nimic grav, am terminat anul cu o durere la deget. Am fost frig şi m-a durut. M-a călcat şmechereşte în prima repriză şi asta a fost.

În a doua repriză mi-a amorţit piciorul. Sunt foarte credinicios, mi se întâmplă lucruri foarte bune şi dedic golul celui care trimite totul asupra mea. Cântăm ce cântă galeria şi facem o horă acolo. Suntem pe drumul cel bun, nu trebuie să ne-o luăm în cap. Normal, este un meci special. E ziua „Regelui”, se joacă de „Ziua Regelui”, va fi special. Cu siguranţă va fi un spectacol cu ei”, a spus la digisport.ro.