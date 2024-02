Gigi Becali îi "betonează" contractul lui Elias Charalambous la FCSB. Primă cât 100 de salarii: "Să stea la mine la biserică!" - Antena Sport

Reclamă

„Charalambous dacă califică echipa (n.r. – grupele Champions League) nu pleacă. I-am zis eu în glumă, ‘Băi, o să te vând și pe tine și o să iei 3 milioane de euro salariu’. Și știi ce a zis? ‘Dacă am ofertă, tu de vei zice să merg, o să merg’.

Și pentru cuvintele astea, dacă mă ajută Dumnezeu, îi voi face salariul atât de mare ca să nu mai plece în nicio țară din Arabia, să stea la mine la biserică, la bază la FCSB. Îi voi face salariu mare, îi voi da prime mari din calificări și să nu mai plece nicaieri.

Dacă așa a zis. ‘De voi avea ofertă, o să te întreb pe tine dacă ești de acord. Și fac ce zici tu’. Păi vezi? El are 1 an contract, până în vară, dar gata, acum el are cât vrea el. Cât vrea el și cât vreau eu. Eu vreau pentru că e un om extraordinar.

O să văd în funcție de rezultate, că vreau să îl țin, trebuie să îi dau salariu mare. El n-are acum decât 5000 de euro. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană îi dau 20-25 de mii. Îi dau primă 500 de mii. Nu mai vreau să plece omul. Campionatul îl luăm, deci clar îi prelungesc”, a declarat Gigi Becali la fanatik.ro.

FCSB a pierdut numai două puncte în ultimele şase etape şi este lider detaşat în Liga 1. Roş-albaştrii au 54 de puncte după 25 de etape. Au cu 9 puncte mai mult decât Rapid şi cu 12 peste CFR Cluj.

Elias Charalambous, detalii despre sacrificiile făcute de jucătorii de la FCSB Elias Charalambous a oferit detalii despre sacrificiile făcute de jucătorii de la FCSB, în timpul meciului cu Sepsi. Antrenorul cipriot al roş-albaştrilor a transmis că mai mulţi fotbalişti au fost foarte răciţi, însă au fost nevoiţi să joace contra covăsnenilor. Antrenorul cipriot a oferit declaraţii şi despre situaţia lui Luis Phelipe, care a bifat primul meci ca rezervă la FCSB. Charalambous a declarat că la echipele mari, există mereu presiune. Acesta a mai oferit declaraţii şi despre David Miculescu, mărturisind că atacantul nu este în cea mai bună formă. „Avem jucători bolnavi, dar am tras de ei ca să aibă pe teren 90 de minute, ceea ce nu e ușor. Chiar dacă n-am fost în formă, am avut faze de gol, prin Miculescu, prin Coman, prin Alhassan. Dar putem juca mult mai bine, vă spun din nou lucrul acesta. Am spus și la conferința de presă că va fi un meci greu cu Sepsi, știam că trebuie să suferim azi, dar e bine că am reușit să luăm puncte. Nu știu dacă e presiune pe Phelipe din partea patronului, e presiune la echipele mari, dacă patronul are ceva de spus despre el… Așa e la echipele mari. (Cum vi s-a părut Miculescu) A încercat să-și creeze ocazii, n-am lucruri rele de spus despre el. Dar, repet, când nu ești în cea mai bună formă… asta e tot ce au putut să facă pentru că am avut atâtea probleme medicale. Am spus de foarte multe ori că este căpitanul echipei (n.r.: Darius Olaru), la pauză a făcut tot posibilul să-i îmbărbăteze pe jucători, e versatil și joacă pe mai multe poziții.

(V-a fost teamă pe final?) Când nu marchezi se poate întâmpla orice pentru că ai emoții până în ultimele secunde. Azi n-am marcat al doilea gol și a trebuit să suferim până în ultima secundă. (Când va juca Nana Antwi?) Are timp”, a declarat Elias Charalambous.

