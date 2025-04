Gigi Becali nu se dezminte! Cum "a pus mâna" pe o sumă uriaşă: "Am vândut aer Europei" - Antena Sport

Gigi Becali nu ratează niciun moment să devină viral pe reţelele de socializare. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit cum a reuşit să câştige o sumă uriaşă în acest sezon. Spune că „a vândut aer Europei” şi a câştigat aproape 13 milioane de euro.

Gigi Becali a făcut bilanţul acestui sezon. Cei de la FCSB au ajuns până în optimile de finală ale Europa League, iar suma de bani încasată de la UEFA nu e deloc de neglijat.

Gigi Becali „a pus mâna” pe o sumă uriaşă

Gigi Becali a dezvăluit şi că aşteaptă banii pe Florinel Coman. FCSB tocmai a câştigat litigiu la FIFA, dar cazul se va judeca şi la TAS. ”Am adus în România 6 milioane de euro, că acum am câștigat cu Florinel Coman (n.r.- la FIFA) și o să câștigăm și la TAS, și cu 16 (n.r.- din cupele europene), fac 22 de milioane de euro. Am vândut `aer` Europei și am adus României 22 de milioane de euro. Eu, Becali. Păi, am vândut `aer`.

Nici n-am vândut, am trimis niște inteligență, doar să se arate inteligența prin Europa, că n-am lăsat-o acolo, am adus-o înapoi în țară și le-am vândut `aer`. Repet, am adus în România 22 de milioane de euro. Așa că ciocul mic. Nu că sunt șanse în Champions League, o să fim 100% noi! O să vezi. Eu din credință zic asta”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Campioana FCSB tocmai şi-a consolidat primul loc în Liga 1, după ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Craiova lui Mirel Rădoi. FCSB are trei puncte avans faţă de adversara de duminică seară şi faţă de cei de la CFR Cluj. Echipa din Gruia are însă un meci mai puţin. Joacă în această seară contra celor de la Rapid, de la ora 20.30. FCSB şi CFR Cluj vor juca în Duminica Paştelui, pe Arena Naţională, de la or 20.30.