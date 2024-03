Helmut Duckadam a spus cine sunt cei doi oameni care nu vor pleca niciodată de la FCSB! Mihai Stoica nu se află printre ei! - Antena Sport

„Mai bine plec eu decât să mă dea afară”

Helmut Duckadam susţinea, după ce şi-a dat demisia de la FCSB, că nu mai era dorit în clubul deţinut de Gigi Becali.

„Am simțit că nu mai sunt dorit în cadrul clubului. Mai bine să pleci decât să te dea afară! E mai onorabil. M-a sunat domnul Argăseală acum trei săptămâni ca să îmi spună să întrerupem contractul, dar patronul a zis să rămân. Dar cred că tot la sugestia lui Gigi Becali a venit propunerea.

Când staff-ul și toți din cadrul echipei au fost chemați să facă testul pentru coronavirus, eu n-am fost chemat! Nici nu am vrut să fac parte din problemele interne ale clubului. Cei care mi-au zis că sunt sclav și slugă să termine! Nu mai sunt angajatul clubului! Nu mai iau bani de acolo.

Banii contau, dar faptul că am fost marginalizat… Timp de 10 ani am fost doar o dată în cantonament, în Antalya, cu Ilie Stan. După antrenamente venea la mine și mă întreba despre jucători. M-am simțit important. În rest, nu am însoțit echipa niciodată”, declara atunci Helmut Duckadam.

„Îl asigur pe domnul Becali că voi rămâne același om serios și loial”

„După multe ezitări, am hotărât azi, 14.06.2020, că este momentul să-mi înaintez demisia din cadrul SC Fotbal Club FCSB. Consider că este mai onorabil să-ţi înaintezi demisia, când simți că nu mai eşti dorit, decât să aștepți momentul când vei fi dat afară.

Au fost momente dificile, dar și foarte multe momente frumoase! A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea!

Îi mulțumesc domnului Becali, în numele familiei mele, pentru tot ce a făcut pentru noi și îl asigur că voi rămâne același om serios și loial. Doresc mult succes echipei și-mi doresc ca în acest an să câștige un trofeu!”, scria Helmut Duckadam, pe Facebook, la jumătatea lunii iunie a anului 2020.