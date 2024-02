"Îi dau dreptate lui MM". Adi Popa, surprins de imaginile tulburătoare cu Cristi Tănase: "El ştie mai bine" - Antena Sport

Reclamă

„N-am mai vorbit cu el de după perioada Clinceni. Am mai discutat o dată, parcă, la telefon acum ceva timp.

Din ce îl știu eu, nu avea probleme. De aceea nu cred ce văd, nu știu de când sunt acele imagini, cu tehnologia de azi se pot face multe chestii. Dacă a recunoscut imaginile, el știe mai bine, e om matur, cu copil, cu nevastă.

Dar nu știu dacă e OK să te filmeze cineva așa, mai ales că era în intimitatea lui, la ușă la el, la apartament. Chiar am văzut o declarație a lui MM și într-un fel are dreptate”, a declarat Adi Popa, potrivit gsp.ro.

Mihai Stoica, discurs devastator după ce a văzut imaginile tulburătoare cu Cristi Tănase

Mihai Stoica a avut un discurs devastator după ce a văzut imaginile tulburătoare cu Cristi Tănase. Oficialul de la FCSB a pus tunurile pe cei care l-au filmat pe fostul jucător de la FCSB.

Mihai Stoica a răbufnit şi i-a atacat pe cei care l-au filmat pe Cristi Tănase într-o ipostază tulburătoare. Mihai Stoica nu s-a ferit de cuvinte şi a lansat un atac violent.

„Eu mă gândesc cât de mizerabil este omul care a filmat asta, probabil a vândut filmuleţul. Cât de mizerabili sunt românii… Ce om abject să fii să-l filmezi când îl vezi în halul ăsta şi să dai drumul la videoul asta pe internet. Nu e doar în România, dar parcă mai mult ca în alte părţi„, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro. Cristi Tănase a câştigat trei titluri de campion cu FCSB, două Cupe ale României, o Cupă a Ligii şi o Supercupă a României, înainte să plece la Tianjin Teda, pentru 800.000 de euro. De-a lungul carierei, Tănase a mai evoluat pentru FC Argeş, Sivasspor, Karabukspor, Giresunspor şi Academica Clinceni.

