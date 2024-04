"Îl dau ăia!" Gigi Becali, anunțul momentului despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB - Antena Sport

Reclamă

„Louis Munteanu mai are un an (n.r – contract cu Fiorentina). Îl dau ăia. Cu el nu am treabă, numai că dacă noi vorbim prea mult de Louis, ăia vor cere bani mulți. Eu am fost fraier că am zis, nu trebuia să zic. Mie mi-a spus impresarul să nu vorbesc nimic, să stau liniștit că o să rezolvăm, dar am fost prost și m-am scăpat aseară.

Louis nu e pentru acum. Eu cred în el ca peste un an-doi să fie un atacant bun. Așa cred eu. Acum am nevoie mai mult de Alibec decât de Louis. Nu știu dacă după EURO, dar eu în cupele europene am nevoie de atacant de careu”, a spus Gigi Becali, potrivit sport.ro.

Atacantul de Champions League pe care îl vrea Gigi Becali la FCSB

Au apărut detalii despre atacantul de Champions League pe care încearcă Gigi Becali să îl transfere la FCSB. Are 25 de ani şi face senzaţie în Liga Portugal, competiţie care se vede LIVE VIDEO în AntenaPLAY.

Rafa Mujica este golgheterul pe care a pus ochii latifundiarul din Pipera. Spaniolul are o cotă de piaţă de 5 milioane de euro şi înscrie pe bandă rulantă în tricoul celor de la Arouca.

Potrivit fanatik.ro, Mujica este fotbalistul care a fost urmărit de Florin Vulturar în Portugalia. Atacantul central este considerat înlocuitorul perfect al lui Andrea Compagno.

Rafa Mujica este fost internaţional de juniori a Spaniei. A înscris 18 goluri şi a oferit 3 pase decisive în această ediţie din campionatul Portugaliei şi este al treilea cel mai bun marcator al sezonului. Mujica tocmai a reuşit o „dublă” cu Braga, în victoria la scor de neprezentare reuşită de Arouca, echipă aflată pe locul 7 în Liga Portugal. A înscris goluri superbe în AntenaPLAY. Philip Otele, Denis Alibec şi Louis Munteanu sunt alte ţinte ale finanţatorului de la FCSB, care îşi face planul pentru a ajunge în grupele Champions League. Becali visează şi la transferul lui Alex Mitriţă, dar ştie că are şanse mici de reuşită.

