Ilie Dumitrescu a analizat schimbările făcute de Gigi Becali cu Poli Iaşi: "Nu i-a mai ieşit, eu aş fi mutat în altă zonă" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a analizat schimbările făcute de Gigi Becali cu Poli Iaşi. Componentul „Generaţiei de Aur” e de părere că finanţatorul FCSB-ului nu a fost inspirat cu modificările făcute.

FCSB – Poli Iaşi s-a terminat 0-1. Ieşenii au depăşit-o pe FCSB în clasament. În acest moment, Poli Iaşi e pe 8, cu 7 puncte din 6 meciuri, iar FCSB e pe locul 11, cu 5 puncte. Roş-albaştrii au un meci mai puţin disputat.

Ilie Dumitrescu a analizat schimbările făcute de Gigi Becali cu Poli Iaşi: „Nu i-a mai ieşit, eu aş fi mutat în altă zonă”

”E greu cu un om în minus. A fost o singură ocazie importantă de gol, centrarea lui Tavi Popescu pentru Baeten, a trimis cu capul, dar a scos Fernandez, care a făcut un meci foarte bun. Ocaziile mari le-au aparținut tot ieșenilor. Este un început ezitant al FCSB-ului în campionat.

Foarte, foarte puțin. Baba Alhassan și Șut au împins jocul cât au putut. Tavi Popescu nu are meciuri, Baeten nu are o pregătire fizică foarte bună, deși interpretează bine anumite momente. Tănase e la început și el, se vede că are calitate, dar nu e în vână, nu e în formă.

Eu nu aș fi schimbat la Băluță și Ștefănescu, aș fi mutat în altă zonă. E complicat, să știi că au fost expuși în apărare. Cine a intrat nu a adus un plus, chiar dacă au venit 4 jucători de pe bancă.