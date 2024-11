Ilie Dumitrescu a anunţat echipele care vor ajunge în play-off-ul Ligii 1: "Unele o să dispară" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu - Profimedia Images Ilie Dumitrescu a nominalizat echipele care, în opinia lui, vor prinde play-off-ul Ligii 1 în acest sezon. Chiar dacă U Cluj, Petrolul sau Sepsi au urcat între primele 6, fostul mare atacant susţine că Rapid, FCSB, Craiova şi CFR Cluj vor fi în play-off, la finalul sezonului regular. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ ”Abia a început returul, o să vedeți. E foarte greu. Șanse reale există pentru U Cluj, dar, dacă te uiți la clasament, va fi foarte greu ca anumite echipe care nu sunt obișnuite cu lupta asta și cu presiunea rezultatului etapă de etapă să se mențină în partea superioară. Ilie Dumitrescu: „Tot Rapid, FCSB, Craiova și CFR Cluj vor fi în play-off” Tot Rapid, FCSB, Craiova și CFR Cluj vor fi în play-off. Și U Cluj. Unele o să dispară. E echilibrată lupta la titlu. FCSB pierde la Botoșani, CFR, înainte, dacă avea 1-0, niciodată nu mai pierdea, Craiova a pierdut puncte importante. Echipele de top au pierdut multe meciuri. Dar ca să rămâi acolo, mai este mult de tot, mai sunt foarte multe meciuri de disputat. Nu vor fi surprize în play-off!”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro. Dan Petrescu a făcut iureş după CFR Cluj – Rapid 1-1 Dan Petrescu a fost extrem de nemulţumit după ce CFR Cluj a fost egalată în minutul 90 în partida cu Rapid. Petrescu a spus că golul marcat de Burmaz a fost un cadouă oferit de echipa sa. Reclamă

Dan Petrescu s-a enervat şi a plecat din interviu în momentul în care i s-a spus că poate ar fi mai bine ca jucătorii să se gândească la playoff şi la lupta la titlu pentru că aceastea sunt pretenţiile la Cluj.

„Normal că mă nemulţumeşte. Sunt foarte supărat acum, nu am voie la nivelul acesta să primeşti aşa gol. Apărare de divizia B a fost la golul lor. Sunt foarte supărat. În prima repriză, trebuia să avem 2 sau 3 la zero. În două meciuri cu Rapid am pierdut 4 puncte. Nu ai cum să te aperi aşa. Acesta este un gol cadou, îmi pare rău că am pierdut 4 puncte cu Rapid. Eram departe acum. Tot timpul când faci egal, nu e bine. Noi vrem să facă alţii, dar am făcut noi.

Sunt foarte supărat pentru golul pierdut, nu ai voie la nivelul acesta. Eu zic că sunt vreo 12 echipe care se bat la playoff. Ştiu că 12 echipe se bat pentru primele 6 locuri, niciuna nu are locul asigurat. Nu trebuie să ne gândim imediat. Sper să am toţi jucătorii la dispoziţie. Acasă Craiova are rezultate excelente. Trebuie să pregătim bine meciul, să vedem ce am făcut bine şi ce am făcut rău. Aceeaşi întrebare o primesc mereu (n.r. – Dacă ar fi bine ca jucătorii să se gândească la playoff)„, a spus Dan Petrescu.

