Întrebat pe ce echipă va fi presiunea la derby-ul Rapid - FCSB, Marius Şumudică a dat un răspuns surprinzător! - Antena Sport

(n.r: Pe cine e presiunea mai mare?) Pe cei de la FCSB.

(n.r: Dacă ar câştiga Rapidul, ar putea să se gândească la titlu?) Se joacă, da, play-off-ul e un alt campionat. Trebuie să bată Rapid”, a declarat Marius Şumudică la Arena Naţională.

Marius Șumudică a vorbit despre revenirea în Liga 1. Tehnicianul român a dezvăluit și că a primit deja două oferte de la formații din campionatul României.

Marius Șumudică este în prezent liber de contract, după ce a fost dat afară de turcii de la Gaziantep. „Șumi” a lăsat echipa pe locul 18, cu 28 de puncte, la o lungime de salvarea de la retrogradare.

Marius Șumudică a dezvăluit că ar lua în calcul o revenire în Liga 1, în situația în care un club va rămâne fără antrenor. Totuși, „Șumi” a spus că prioritatea sa este să plece în străinătate și a spus că și-ar dori să se întoarcă în Turcia sau zona Golfului.

Totodată, acesta a dezvăluit faptul că a fost contactat de două formații din play-out, însă a spus că nu a dat curs niciunei oferte, până în momentul de față. De asemenea, Marius Șumudică a spus și că nu a discutat cu Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova.

„M-au sunat două cluburi din liga naţională, care erau în play-out, nu se pune problema. Nu ştiu nimic, nu am nicio discuţie cu domnul Rotaru, n-am avut şi nu e fair-play să am o discuţie cu el atât timp cât cei de acolo au antrenor, joacă derby-ul acum cu cealaltă echipă din Craiova. Nu s-a pus problema. Nu e frumos să discutăm despre o echipă care are antrenor.