Ivaylo Petev a cedat nervos în conferinţa de presă: "Atunci nu mi-ai fi pus întrebarea asta! Eşti de acord?" - Antena Sport

Da, nu am făcut acest lucru, dar acest lucru se va încheia și va veni și momentul în care vom avea 3 ocazii și 3 goluri. Și eu vreau să avem 5-0, dar jucătorii sunt oameni, nu roboți„, a spus Ivaylo Petev, care a vorbit şi despre situaţia în care se află echipa.

„Nu e foarte plăcut. Am arătat un joc bun cu U Cluj, dar am ratat multe ocazii. Ce m-a dezamăgit e că, după jocul arătat, am pierdut două puncte, dar ăsta e fotbalul, mergem înainte și ce am pierdut sper să luăm duminică.

Trebuie să stăm mai bine psihic, să avem mai multă încredere și să nu mai primim goluri așa cum le primim. Când deja se întâmplă de mai mult de 3-4 ori, acest lucru se transformă într-o frică. Asta e gândirea mea, poate nu am dreptate, dar și acest lucru se va termina, sunt sigur.

Noi ne luptăm în fiecare meci să obținem cele trei puncte. Sperăm ca în meciurile următoare să avem mai mult noroc„, a mai spus antrenorul Universităţii Craiova.

Ivaylo Petev, marcat după ce Universitatea Craiova a scăpat victoria cu U Cluj de la 2-0

U Cluj a întors soarta partidei în repriza a doua. Vali Gheorghe a marcat la câteva secunde după ce a fost introdus pe teren de Neluţu Sabău. Ulterior, acelaşi Vali Gheorghe a obţinut penalty-ul transformat de Dan Nistor. "Eu nu cred că am împărțit reprizele. Am jucat bine în prima parte, iar două greșeli individuale ne-au lipsit de cele două puncte. Eu sunt mulțumit de jucători. În fiecare meci aceleași greșeli. Trebuie să dăm câte trei goluri, pentru că două nu ne ajung. Noi am avut multe situații de gol, dar într-o situație au greșit doi oameni și au lăsat adversarul să marcheze. Apoi a fost penalty-ul. Meritam să câștigăm. În modalitatea în care noi pierdem puncte, e clar că nu am ajuns la ceva mai mult. În fotbal poți să joci prost și să câștigi. Cred că meritam să câștigăm, având în vedere cum a decurs jocul. Nu suntem mulțumiți. Lucrurile trebuie reparate. Am avut un meci similar acum o lună. Cu toții suntem vinovați. Vreau să remarc că noi am greșit de două ori individual. În fiecare zi lucrăm să devenim mai buni. O echipă serioasă nu își permite să piardă punctele în această manieră. (n.r.: dacă și-a impus un ultimatum la Universitatea Craiova) Acum sunt influențat de emoții, o să analizăm. Nu sunt ok în momentul ăsta", a declarat Ivaylo Petev pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – U Cluj 2-2.

