Ivaylo Petev și-a făcut praf jucătorii după înfrângerea cu Farul: „Nu putem să ne bazăm doar pe Mitriță” - Antena Sport

Reacţia lui Rivaldinho după ce a marcat un gol în victoria Farului cu Universitatea Craiova. Atacantul brazilian din lotul campioanei, fiul marelui Rivaldo, a vorbit după partida cu oltenii patronați de Mihai Rotaru.

La finalul partidei, Rivaldinho s-a declarat fericit pentru faptul că Farul a obținut 3 puncte în deplasarea de la Craiova. De asemenea, acesta a vorbit și despre Gică Hagi și a spus că echipa ar câștiga toate meciurile dacă ar asculta mereu de „Rege”.

„Știm că trebuie să atacăm mai bine, trebuie să facem tranziția bine. Dacă facem tot ce spune mister putem câștiga orice meci. Eu pot să spun că pauza a fost benefică pentru noi, am lucrat foarte mult. Cred că s-a văzut asta azi pe teren. Am avut o dorință mult mai mare, am făcut un meci mare. Nu este ușor să vii și să câștigi la Craiova. Suntem foarte fericiți că am făcut asta.

Mi-am propus să ajut Farul să câștige fiecare meci. Dorința mea este să câștigăm toate meciurile”, a spus Rivaldinho, potrivit primasport.ro.