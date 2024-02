Jovan Markovic și Alexandru Crețu nu au liniște, chiar dacă Universitatea Craiova a învins-o pe Sepsi: „Nu putem sta liniștiți” - Antena Sport

Reclamă

„Ne bucurăm că am luat cele 3 puncte, trebuia neapărat să câștigăm. Am avut 5 meciuri fără victorie, de acum sperăm să o ținem tot așa și să urcăm mai mult în clasament. Trebuia să ne trezim, să nu mai pierdem puncte pe greșelile noastre. Mă bucur că am reușit să marchez până în pauză, e bine că am câștigat până la urmă. Nu trebuie să ne plecăm pe o ureche, este doar o victorie, după 2-3 victorii putem sta mai liniștiți, dar acum nu.

Contează să avem comunicare mai multă, să vedem unde greșim și se remediem problemele”, a spus Jovan Markovic, la digisport.ro.

Alexandru Crețu, marcatorul unui gol superb în această partidă, a spus că echipa a făcut un joc bun și că jucătorii au pus „osul la treabă”. Totuși, acesta este de părere că oltenii primesc în continuare prea ușor gol și este de părere că această problemă trebuie rezolvată rapid.

„Vreau să îmi felicit echipa, ne-am pregătit bine. Am avut ceva discuții între noi, sper că lucrurile s-au rezolvat. E important că am luat cele 3 puncte, cred că am pus osul la treabă. Erau niște lucruri necesare. Am primit gol pe greșelile noastre, pe cadouri. Goluri ușoare. Am întors scorul, dar la Sepsi niciun meci nu este ușor, au jucători de calitate. Eu sper să fie un nou început, trebuie să arătăm o față frumoasă”, a spus și Alexandru Crețu.

Sepsi – Universitatea Craiova 1-3

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Sepsi, într-un meci din etapa a 24-a a Ligii 1, în care gazdele a condus cu 1-0, notează news.ro.

Sepsi a deschis scorul prin Debeljuh, în minutul 33. Universitatea Craiova a revenit şi s-a impus prin golurile lui Markovic '45+2, Koljic '74 (penalti) şi Creţu '83. Sepsi: Niczuly – Otelita (Popsa '85), Ninaj, Ciobotariu, Fl. Ştefan (Bălaşa '85) – Rodriguez (Aganovic '63), N. Păun – I. Gheorghe (Varga '63), C. Matei, Kallaku (Safranko '85) – Debeljuh. Antrenor: Bernd Storck. Universitatea Craiova: Lazar – Vlădoiu, Zajkov, Raul Silva (Maldonado '46), Căpăţînă – Al. Creţu, Mateiu – Danciu (Baiaram '46), Mekvabishvili (Cîmpanu '60), Mitriţă (Badelj '87) – Markovic (Koljic '65). Antrenor: Ivaylo Petev. Cartonaşe galbene: Ninaj '43, Otelita '74 / Mitriţă '51, Vlădoiu '90 Arbitri: Istvan Kovacs – Ovidiu Artene, Horia Constantinescu – Andrei Moroiţă Camera VAR: Sorin Costreie, Vlad Baban

Observatori: Octavian Şovre, Ioan Mărginean.

