Jucătorul lui Dan Petrescu, asaltat de oferte! Neluţu Varga i-a stabilit preţul pentru care va pleca - Antena Sport

Dan Petrescu este foarte aproape de a-şi pierde vedeta. Unul dintre jucătorii de bază ai formaţiei din Gruia ar putea pleca de la echipă doar după un sezon în Liga 1. Are deja oferte importante, uar patronul formaţiei, Neluţu Varga i-a stabilit preţul. Este vorba despre două milioane de euro.

Dan Petrescu l-a integrat imediat pe Meriton Korenica la CFR Cluj, dar jucătorul kosovar este foarte aproape de plecare. Are oferte importante din străinătate.

Dan Petrescu îşi pierde vedeta

Meriton Korenica a devenit om de bază în timp record la CFR Cluj, dar acest lucru nu va dura foarte mult timp. Asta pentru că jucătorul lui Dan Petrescu este foarte aproape de a pleca de la formaţia din Gruia. Veni în Ardeal anul trecut de la Manisa, din Turcia, Korenica are oferte importante din străinătate. Kosovarul celor de la CFR Cluj are oferte şi din Turcia, dar şi din zona Gofului, conform spotmedia.ro.

Sursa citată spune că patronul echipei, Neluţu Varga i-a stabilt deja preţul jcătorului. Korenica nu pleacă de la CFR Cluj sub două milioane de euro. Meriton Korenica are cifre extrem de bune la CFRCluj, în acest sezon. Are 46 de meciuri, 12 goluri şi 6 pase decisive în toate competiţiile. Ardelenii vor să câştige Cupa României, după ce titlul este ca şi acontat de către cei de la FCSB. Înaintea rundei a opta din play-off, cei de la FCSB se află pe primul loc. Au un avans important faţă de urmăritoare. 7 puncte faţă de cei de la CFR Cluj şi 9 faţă de Universitatea Craiova. Primul meci al acestei runde este cel dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj. Dacă nu câştigă echipa din Gruia FCSB este campioană din punct de vedere matematic înainte de a juca. Partida din Bănie este sâmbătă, de la ora 20.30. Duminică, de la aceeaşi oră, se joacă U Cluj-FCSB.