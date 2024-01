Jucătorul transferat de Gigi Becali la FCSB care l-a impresionat pe Basarab Panduru: "N-am văzut de mult driblingurile alea" - Antena Sport

Reclamă

Gigi Becali s-a arătat încântat de echipă după victoria cu 3-1 în amicalul din Antalya contra celor de la LASK Linz. Milionarul din Pipera a lăudat achiziţiile pe care le-a făcut în această iarnă.

„Eu aşa cred, că e cea mai bună echipă pe care o avem. Îşi revine şi Miculescu. E bine că mai avem câţiva jucători foarte valoroşi pe bancă. Nu mai ştii cu cine să joci.

Ori cu Phelipe, ori cu Tavi Popescu. Dar cu Phelipe e greu să mai joace Tavi. Aşa cred. Coman a făcut antrenamentele ca vârf. Dar dacă Phelipe se descurcă foarte bine în dreapta, nu mai are rost.

O să joace în stânga (n.r.: Coman) şi Băluţă vârf. Mereu am vrut asta”, a spus Gigi Becali la Palat.

Gigi Becali a anunţat o nouă plecare de la FCSB: „S-a dus la Hagi!”

Gigi Becali a anunţat o nouă plecare de la FCSB. Patronul de la FCSB a anunţat că a scăpat de Cristi Ganea, jucător ce a ajuns la Farul Constanţa.

În schimb, Gigi Becali a spus că Dorin Rotariu refuză să plece de la FCSB şi că va rămâne până la finalul sezonului. „Ganea a plecat la Hagi am înțeles. Rotariu? Ăla nu pleacă… Măcar mai are doar 5 luni de contract, că era vai de mine dacă mai avea un an și jumătate. Nu pleacă. Stă acolo să ia banii", a spus Gigi Becali. Cristi Ganea a evoluat timp de trei sezoane la Farul, între 2015 şi 2018, fiind vândut de Gică Hagi la Athletic Bilbao în schimbul sumei de un milion de euro. La FCSB, Cristi Ganea a bifat doar opt meciuri, cinci în Liga 1 şi alte trei în Cupa României. Într-un singur meci de campionat a fost fundaşul titular la formaţia roş-albastră, cel cu Botoşani. Florin Tănase, verdict despre transferurile de la FCSB: „Nu e uşor să te integrezi!" Florin Tănase a oferit un verdict despre transferurile făcute de FCSB, în această iarnă. Fostul căpitan al roş-albaştrilor a dezvăluit că nu este uşor să te integrezi la formaţia lui Gigi Becali, însă speră ca noii veniţi, anume Baba Alhassan şi Luis Phelipe, să se impună cât mai repede, pentru a aduce un plus echipei. Baba Alhassan şi Luis Phelipe au evoluat în amicalul câştigat de FCSB cu LAK Linz, în cantonamentul din Antalya. Gigi Becali l-a mai transferat în această iarnă şi pe Nana Antwi, de la FC Urartu. Florin Tănase a oferit declaraţii şi despre plecarea lui Damjan Djokovic, mărturisind că mijlocaşul croat era un plus în lotul FCSB-ului, pentru bătăliile de titlu din Liga 1.

„Normal că îmi e dor de FCSB”

„Tase” a vorbit şi despre Florinel Coman, mărturisind că extrema stânga a FCSB-ului ar putea pleca oricând de la echipă, ţinând cont de evoluţiile sale, din acest sezon. Fostul căpitan al roş-albaştrilor a mai dezvăluit şi că a profitat de această vacantă de iarnă pentru a-l vizita pe Gigi Becali.

„Normal că îmi e dor de FCSB, altceva e când ești în țară. Nu îmi e dor de vreun coleg că am soție (n.r. – râde). Am fost la dânsul (n.r. – la Gigi Becali), am stat de vorbă, am mai râs.

Toată lumea știe că Djokovic e un jucător cu experiență, puternic. Era un jucător bun de lot. Rămâne de văzut dacă va fi mai slab. La prima vedere e un lot foarte bun, sper ca jucătorii noi să se integreze. Nu e ușor să te integrezi la Steaua (n.r. – FCSB), dar sper să o facă rapid și să joace la potențialul pe care l-au arătat.

Un gest frumos că le-au dat banderola, am mai văzut prin străinătate. Sper să nu îi mai poată opri nimic, dar mai sunt multe meciuri. Ei sunt conștienți că trebuie să fie concentrați pe tot parcursul sezonului. După evoluțiile pe care le are Coman normal ar fi să nu-l mai vedem mult timp la FCSB. Nu știu ce campionat i s-ar potrivi, și în Italia și în Spania, depinde de echipă”, a declarat Florin Tănase, la plecarea spre Arabia Saudită.