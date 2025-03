Louis Munteanu, hattrick în CFR Cluj - Gloria Buzău! E lider detaşat în clasamentul golgheterilor din Liga 1 - Antena Sport

Louis Munteanu / Profimedia Images Louis Munteanu a reuşit un hattrick în meciul cu Gloria Buzău. Atacantul a deschis scorul din penalty, în minutul 4. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După numai 3 minute, Louis Munteanu avea să profite de o eroare în apărarea buzoienilor şi a înscris al doilea lui gol în acest meci cu un şut plasat. În repriza a doua, în minutul 72, Munteanu avea să îşi completeze hattrick-ul. El a „arestat” balonul la un al doilea penalty pentru ardeleni. Louis Munteanu a înscris trei goluri cu Gloria Buzău şi a ajuns la cota 19 în acest sezon Cu acest hattrick cu lanterna clasamentului, Louis Munteanu a ajuns la 19 goluri în acest moment. El conduce detaşat clasamentul golgheterilor, pe locul 2 fiind Alex Mitriţă, cu 13 reuşite, iar pe locul 3 Daniel Bîrligea, cu 12 goluri. Bîrligea este accidentat. Louis Munteanu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2.2 milioane de euro. CFR Cluj l-a achiziţionat în vara anului trecut pentru 2.3 milioane de euro. Gigi Becali, care l-a transferat pe Bîrligea de la CFR Cluj, îl dorea şi pe Louis Munteanu. De altfel, patronul FCSB-ului a făcut şi el o ofertă pentru Munteanu în timp ce acesta se afla la Fiorentina, dar câştig de cauză a avut Neluţu Varga. Reclamă

Luna trecută, Gigi Becali i-a făcut o ofertă de 2 milioane de euro lui Neluţu Varga pentru Louis Munteanu. Varga nici nu a vrut să audă despre această sumă. Becali mărturisea că Neluţu Varga i-a cerut 8 milioane de euro în schimbul golgheterului Ligii 1.

Întrebat după derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-1 dacă este pregătit să plece de la echipa din Gruia, Louis Munteanu a spus că nu se gândeşte la acest lucru momentan.

„(n.r. Ai fi pregătit să pleci de la CFR Cluj?) Pregătit sunt mereu, de când m-am întors aici. Am zis că vin să am evoluții cât mai bune. M-au vrut toți aici, sper să am evoluții cât mai bune, nu cred că i-am dezamăgit până acum. Eu nu știu nimic până acum, trebuie să vorbească altcineva despre aceste lucruri, nu eu”, a declarat Louis Munteanu pentru digisport.ro.