Lovitură pentru Gică Hagi! Când va fi gata stadionul care îi va purta numele: „Etapele sunt destul de greoaie” - Antena Sport

„Nu cred că îmi va purta numele. Stadionul trebuie să fie al Constanţei. Trebuie să aibă un alt nume, nu al meu. Eu am o academie, eu mi-am făcut o academie. Deja am numele undeva, clar, stabil. Am investit tot acolo.

Stadionul nu va avea numele meu. O spun public, chiar dacă prin acte se speculează numele meu. Acolo trebuie să vină un sponsor, un nume, să se ia nişte bani. Un stadion trebuie întreţinut. Nu trebuie să ai doar costuri, ci şi câştiguri.

E bine ca la Constanţa să se gândească la un sponsor foarte mare. Şi eu mi-aş dori lucrul ăsta. Trebuie să producem ca să acoperim costurile. Nu lucrez la stadion. Nu ştiu când va fi gata. Nu e pe teritoriul meu. E o necesitate. Constanţa are nevoie de un stadion”, declara Gică Hagi.