"Mai avea puțin și era schimbat" Gigi Becali l-a făcut praf pe Darius Olaru după FCSB - Universitatea Craiova 2-0 - Antena Sport

„Munteanu e un jucător care mă interesează! Louis ne interesează, am și luat legătura, chiar am luat, de mult! Am ținut secret. Eu chiar am luat legătura, în mod sigur!

Și cu Alibec am vorbit, a vorbit și Coman la echipa națională. Din România mai sunt vreo 2 jucători, dar nu zic de ei. Nu mai vreau să mă mândresc. Eu am spus şi înainte de Rapid şi m-am bazat pe valoarea echipei. Este jucător exponenţial Lixandru.

Eu aveam nevoie de un duş rece cu Rapid ca să termin cu trufia. Eu m-am bazat pe valoarea echipei. Nu numai control, am avut şi ocazii. Vreau un atacant pe care o să îl cumpărăm, mai vreau unul în dreapta. Tavi e bunicel, dar nu e ceea ce vreau eu pentru Europa. Vor veni 3-4 jucători. Am vorbit cu MM. Trebuie să luăm 5 jucători”, a spus Gigi Becali, conform sursei citate anterior.