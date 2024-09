Marius Şumudică a dezvăluit pierderea importantă pe care a suferit-o Rapidul: "Îmi pare rău"! Pe cine a remarcat de la giuleşteni - Antena Sport

Marius Şumudică a dezvăluit pierderea importantă pe care a suferit-o Rapidul. Antrenorul giuleştenilor a spus că nu se va putea baza pe Hromada, pe care l-a lăudat pentru prestaţia lui din prima repriză cu Unirea Slobozia.

„Şumi” a mărturisit că Hromada suferă de pubalgie. Chiar jucătorul i-a cerut să îl schimbe la pauză. Antrenorul giuleştenilor a fost mulţumit de jucătorii săi. El a punctat însă că a vorbit cu aceştia de fazele fixe, dar Rapid tot a primit gol după o fază fixă cu Unirea Slobozia.

Marius Şumudică a dezvăluit pierderea importantă pe care a suferit-o Rapidul: „Îmi pare rău”! Pe cine a remarcat de la giuleşteni

„Le-am arătat toată săptămâna, şi pe video. Se întâmplă. Câteodată trebuie să fim mai agresivi. Agresivitatea nu se referă doar la dueluri.

În careu trebuie să atacăm mingea. Nu avem voie să luăm astfel de goluri.

Într-un final sunt bucuros că am câştigat, am reuşit să marcăm. Nu am ajuns întâmplător acolo. Am ajuns în situaţii de a marca în urma unor faze pe care băieţii le-au dezvoltat foarte bine.