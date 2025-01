Marius Şumudică face "nebunia anului" după ce a început să îl copieze pe Simeone: "Sunt discuţii cu o casă de costume" - Antena Sport

Marius Şumudică face nebunia anului după ce a început să îl copieze pe Diego Simeone. Antrenorul Rapidului a plecat direct la vestiare după victoria cu Poli Iaşi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult, Marius Şumudică a anunţat că îl va copia pe Diego Simeone şi în privinţa vestimentaţiei. Şumudică e gata să renunţe la geaca sa norocoasă şi să se îmbrace la costum şi cămaşă neagră.

Marius Şumudică anunţă că se va îmbrăca la fel ca Diego Simeone

„Mi-am pus eu în minte anul acesta să plec la cabine și să încerc să-l copiez pe Simeone. Am luat-o la fugă, m-am dus. Să vedem, sunt în discuții cu o casă de costume, să-mi fac unul cu cravată neagră.

Renunț la geacă și mă voi îmbrăca în negru din cap până în picioare. Se termină meciul și gata, direct la vestiare.

Așa face Simeone, îmi place mie Simeone ca antrenor. Încerc să fiu la fel și pe margine, să iau de la el, să vedem dacă voi reuși. Chiar vreau să vorbesc să mă aduc să asist și eu la niște antrenamente de ale lui, fiindcă este unul dintre idolii mei.

O singură dată nu am avut geaca norocoasă, la Sepsi. În rest, de fiecare dată când am fost cu geaca asta, nu am pierdut. Vreau să-mi iau un palton, o să vorbesc de unde și le procură Simeone”, a declarat Șumudică la conferinţa de presă.