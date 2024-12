Marius Şumudică l-a şocat pe Raul Rusescu: "Dacă eram Şucu, înnebuneam". Antrenorul Rapidului, pus la zid: "Mentalitate de club foarte mic" - Antena Sport

„Va pleca Şumudică dacă are ofertă consistentă”. Anunţ despre antrenorul Rapidului

Marius Şumudică e dorit în Arabia Saudită şi Gigi Neţoiu e convins că antrenorul Rapidului va accepta o ofertă concretă din partea clubului Damac, cel care s-a despărţit recent de Cosmin Contra.

Pentru Şumudică şi Rapid, urmează derby-urile cu CFR, în Cupă, şi Dinamo, în Liga 1. Dacă giuleştenii nu se vor afla la maximum patru puncte de ultimul loc de play-off, la pauza competiţională, conducerea din Grant îl poate da afară pe Şumi.

„Eu zic că va pleca Șumudică dacă are o ofertă consistentă. Nu știu nimic, nu am nicio informație, e părerea mea. Eu zic că va pleca dacă are o ofertă foarte bună. Acolo are mai multă liniște.

Ambele echipe au arătat că au potențial în campionatul acesta, se poate întâmpla orice la Dinamo – Rapid. E foarte important cine deschide scorul. Aș vrea să meargă, merită amândouă să fie în play-off”, a spus Neţoiu, citat de fanatik.ro.