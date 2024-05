Mihai Stoica a auzit ce a spus Gigi Becali şi a reacţionat imediat: "Faci asta şi poţi să deschizi capacul de la sicriu" - Antena Sport

„Este posibil să vină Chipciu pentru postul de fundaș dreapta. El este un jucător de experiență, am nevoie de astfel de fotbaliști. Tot ce fac acum, supun adevărului. O să vedem și cu Ștefănescu, nu este o prioritate a noastră”, a spus Gigi Becali.

Chipciu este aşteptat la FCSB cu braţele deschise şi de către „MM” Stoica, cel cu care nu a vorbit o perioadă lungă de timp, după ce Chipciu a ales-o pe CFR Cluj, în 2020, când a fost dorit şi la FCSB.

„I-am făcut ofertă lui Alex Chipciu anul trecut și a ales Universitatea Cluj. Pentru mine a fost tot timpul un jucător extrem de important. M-a durut sufletul că s-a dus la CFR (n.r – în 2020). D-aia n-am vorbit o perioadă foarte lungă. Eu îl îndrumasem să meargă în Turcia, dar, până la urmă, am înțeles. E viața lui în joc, nu a mea.

Acum nu are cum să fie în atenția mea (n.r – pentru un transfer) pentru că este sub contract cu un alt club și nu pot să discut despre jucători care sunt sub contract decât în ultimele șase luni, iar el nu este în ultimele șase luni”, spunea Mihai Stoica, recent, citat de orangesport.ro.