Mihai Stoica, detalii despre gaura financiară uriașă de la FCSB! Trei jucători au adâncit criza și l-au îndatorat pe Gigi Becali - Antena Sport

La final de an, Becali a tras linie şi a dezvăluit că a investit aproape 15 milioane de euro în acest an, chiar dacă a declarat că, dacă va ajunge la 6-7 milioane, atunci se va retrage.

„Am ajuns la aproape 15. De la 3-4, știi că am zis atunci că scosesem banii și aveam vreo 2-3 milioane. Am zis că dacă ajung la 6-7 milioane mă retrag. Normal, acum dacă mă țineam de cuvânt mă retrăgeam, dar deja am 15 milioane împrumutați.

Păi ce crezi? Joci la fotbal? Nu ai văzut Gică ce a zis? Domne, nu mai pot! Am făcut ce-am putut. Și ăla e Hagi, știe să scoată din fotbal, face fotbaliști, drege.

Și dup-aia vine unul și zice că de ce face Becali schimbarea, echipa. Sunt 15 milioane și cu 10 dinainte, deci vreo 25 de milioane de euro. N-am renunțat atunci la 9,3 milioane? Deci 25. Dar nu e minus, că dacă eu vreau s-o vând iau 50 pe ea”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.