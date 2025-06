Mihai Stoica dezvăluiri despre Elias Charalambous! Ce se întâmplă cu antrenorul: "La noi nu e clauză" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, Mihai Stoica a vorbit despre situaţia antrenorului Elias Charalambous. Se pare că tehnicianul cipriot care nu şi-a prelungit, momentan, contractul cu cei de la FCSB ar avea oferte din străinătate.

Mihai Stoica vine cu dezvăluiri despre tehnicianul cu care FCSB a câştigat ultimele două titluri în Liga 1. După ultimele performanţe, Elias Charalambous ar fi căutat de echipe din fotbalul arab, dar şi din Europa.

Mihai Stoica a dat verdictul despre Elias Charalambous

Mihai Stoica nu se teme însă de faptul că FCSB l-ar putea pierde pe Elias Charalambous. Spune că între cipriot şi patronul Gigi Becali totul se bazează pe încredere. „Am certitudinea că va prelungi cu noi. (n.r. E reală oferta?) Sunt mai multe oferte. Noi am creat un colectiv mai comunist, care funcționează perfect, și ar fi o mare pierdere. Nu se pune problema să plece, încă nu a semnat, dar va prelungi.

(n.r. Dacă vine Al-Hilal și dă 10 milioane de euro pe sezon, rămâne?)Nu, dar asta nu are legătură cu contractul. Poate să fie semnat și vine Al-Hilal și îl ia. La noi nu e clauză, e gentleman agreement. Antrenorul pleacă atunci când vrea și când vrem.

Îl știm foarte bine și ne dorim foarte mult să continue. Are cum să refuze oferte, pentru că e un om de cuvânt, și-a dat cuvântul. Nu am văzut oferte, dar știu că are, sunt în contact și cu agentul lui. Gigi a zis că «chiar dacă îl încurc eu, el tot a făcut». Titlurile sunt foarte bune, suporterii sunt mulțumiți, noi suntem fericiți, dar valoarea titlurilor în Europa este ca banii de la Monopoly: dacă nu performezi și în Europa, zero! Dacă nu te duci măcar în grupele Conference League, dacă tu nu aduci nimic din Europa, ai luat degeaba titlul”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.