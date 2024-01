Neluţu Varga, anunţ de ultimă oră: "Ne-am înţeles cu Adrian Mutu. El va fi antrenorul echipei" - Antena Sport

Reclamă

Anterior, Neluţu Varga a anunţat că îl demite pe italianul Andrea Mandorlini în urma înfrângerii cu 1-0 cu FC Botoşani. CFR Cluj ar putea ajunge din nou la 11 puncte în spatele FCSB-ului, în cazul în care „roş-albaştrii” vor câştiga meciul cu UTA de mâine seară.

”Da, e adevărat. Renunțăm la el. Nu se mai poate, nu mai suport să văd echipa jucând așa. Când nu ești în stare să bați la ultima clasată nu mai avem ce să discutăm!

„I-am dat o grămadă de şanse, s-a terminat”

Nu vreau să ajung să mă bat la play-off. Eu vreau să mă bat la titlu. I-am dat o grămadă de șanse, dar s-a terminat.

Adi Mutu este numele viitorului antrenor. Cu Adi am discutat și anul trecut, înainte de meciul cu U Cluj. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mama lui, noi am bătut cu 4-0 și am zis să nu schimb antrenorul după o victorie la scor.

O să discutăm cu el (n.r. – Mandorlini) să o încheiem. Cred că nu e în stare să transmită mesajul în vestiar. Nu cred că avem echipă rea, dar e o problemă de comunicare din partea lui. Nu pot să contest modul în care pregătește echipa, dar nu mai pot. Nu am arătat nimic astăzi.

Nu are nicio scuză! Venise din cantonament. A avut toate condițiile acolo. Terenuri, tot. Totul a fost cum a cerut. Salariile sunt la zi. Tot ce a cerut i-am adus. Nu mai pot, îmi doresc altceva de la echipă!", declara anterior Varga, pentru iamsport.ro. FC Botoşani – CFR Cluj 1-0! Înfrângere surprinzătoare pentru ardeleni Botoşani – CFR Cluj 1-0 a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa cu numărul 22 a acestui sezon de Liga 1. Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 64, de către Eduard Florescu. După acest rezultat, CFR Cluj rămâne pe locul al 2-lea, cu 36 de puncte, dar FCSB se poate distanța la 11 puncte, dacă o va învinge pe UTA. De cealaltă parte, FC Botoșani este pe poziția a 16-a, ultima din clasament, cu 15 puncte, la o lungime de Dinamo, care e pe locul 15. Botoșani: Ducan – Benzar, Sadiku, Miron, Țigănașu – David, Dican, I. Filip – Florescu, Ilicic, Kaprof Rezerve: Ureche, Petro, Kupa, Creț, Dragu, Adams, Dragomir, Cărăușu, L.Fulop, Mitrov, Aldair. Antrenor: Bogdan Andone.

CFR Cluj: Sava – Kresic, Ajeti, M. Ilie – Cr. Manea, Avonou, Tachtsidis, Muhar, Mamic – Otele, Bîrligea.

Rezerve: Hindrich, Bălgrădean, Mogoș, Boben, Keita, R. Filip, Fica, Deac, El Kaddouri, Serebe, Ciubăncan.

