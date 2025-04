"Nu am fost suficient de buni". Zeljko Kopic reacţionează după Rapid-Dinamo 1-0. "Câinii", înfrângeri pe linie în play-off - Antena Sport

Dinamo a pierdut al treilea meci la rând în play-off, în faţa celor de la Rapid, scor 0-1. Antrenorul croat, Zeljko Kopic a recunoscut superioritatea celor de la Rapid şi a avut o serie de reproşuri la adresa jucătorilor săi.

Zeljko Kopic nu e deloc mulţumit de evoluţia lui Dinamo în play-off. După înfrângerea cu Rapid, scor 0-1, dinamoviştii au ajuns pe ultimul loc.

Zeljko Kopic şi-a lăudat adversarii după înfrângerea cu Rapid

Dinamo ia bătaie de la toată lumea în play-off-ul de Liga 1. Trupa lui Zeljko Kopic are 3 înfrângeri în 3 partide. „Nu am fost suficient de buni în prima repriză. Am început bine meciul, dar am pierdut ritmul meciului. Au fost pase greșite, am pierdut mingi ușoare, le-am oferit niște tranziții. Au viteză, au jucători rapizi, iar după ce am primit golul, nu am găsit echilibrul. Cred că ne-am îmbunătățit nivelul în repriza a doua. Cîrjan a fost mai bun în repriza a doua.

Îmbunătățirea din repriza a doua a fost bună, dar per total nu poți să te simți bine. Trebuie să-i recuperăm cât se poate de repede pe jucătorii accidentați și să revenim la nivelul nostru. Nu am simțit o diferență mare între noi și Rapid, dar au existat mici diferențe. Le-am spus jucătorilor că nu e suficient. Am pregătit meciul încercând să avem stabilitate, să trimitem mingi în spatele liniei defensive, dar nu am făcut asta.

Am ajuns acolo cu mingea, Rapid s-a apărat cu mulți jucători. Nu așa planificasem prima repriză. Dar reacția din a doua repriză a fost bună. Am avut câteva ocazii de a marca, dar nu am făcut-o”, a declarat Zeljko Kopic.