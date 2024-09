"Nu mă aşteptam să fiu scos" Alex Băluţă ştie motivul pentru care Gigi Becali l-a înlocuit la pauză, deşi a dat un eurogol! - Antena Sport

Alex Băluţă ştie motivul pentru care Gigi Becali l-a înlocuit la pauză, deşi a dat un eurogol! Băluţă crede că faptul că a primit cartonaş galben a determinat schimbarea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Băluţă a avut şi un mesaj indirect pentru Gigi Becali. El a transmis că ar fi fost atent să nu primească cel de al doilea galben în repriza secundă.

„Nu mă aşteptam să fiu scos” Alex Băluţă ştie motivul pentru care Gigi Becali l-a înlocuit la pauză, deşi a dat un eurogol!

„(n.r.: despre faptul că a fost schimbat la pauză) Nu mă așteptam să fiu scos. Cu siguranță că aș fi fost atent, nu aș fi luat al doilea galben, probabil că acesta a fost motivul (n.r. pentru care a fost înlocuit). Asta e până la urmă, eu nu-mi pierd încrederea. Eu voi fi același jucător și de câte ori se va apela la mine eu voi da sută la sută.

E păcat că am fost egalaţi în felul ăsta. Nu e bine pentru că pierdem puncte. Din păcate am jucat şi în minus, dar oricum, am făcut-o destul de bine.

Cred că ar fi trebuit să facem mai mult pe final, să ţinem mai mult de minge, să fim mai deştepţi. Nu ne-a reuşit, am fost egalaţi, asta e, mergem înainte şi e important să nu mai pierdem puncte de acum înainte.