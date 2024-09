Alex Băluţă a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului! Execuţie de zile mari în meciul cu Petrolul - Antena Sport

Totuși, Băluță a transmis că nu este supărat din cauza acestor afirmații și că trebuie să dea mai mult, pentru a avea meciuri bune în tricoul campioanei.

„Mă bucur că am marcat, că am ajutat echipa”

„Un meci destul de greu, pe un teren dificil. Nu a fost ușor pentru noi, nu ne-am antrenat aici. Pentru mine a fost ușor să mă adaptez, am centrul de greutate jos, nu mi-a pus probleme terenul.

Mă bucur că am marcat, că am ajutat echipa. E foarte important că am reușit să câștigăm astăzi și să urcăm în campionat.

Nu am vrut să execut acolo, m-am sucit în timpul execuției. Am bătut slab, nu sunt un executant de penalty-uri. Am reușit să înscriu după, Dumnezeu m-a ajutat. Asta e cel mai important pentru mine.

Mi-ar fi plăcut să intre și lobul, a fost o acțiune frumoasă. Mi-a lipsit șansa acolo. Important e că am avut ocazii și de acum înainte e important să mă pregătesc cât mai bine.

Dacă sunt supărat, sunt supărat doar pe mine, nu pe ce s-a spus în ultimele zile. Pe mine mă ambiționează lucrurile astea și mă ajută să mă pun pe picioare.

A fost un blocaj, ăsta e fotbalul. Mă bucur că am șansa să mă revanșez. Chiar dacă am fost criticat, pe mine m-a ambiționat lucrul ăsta. Nu o să caut scuze, trebuie să țin capul sus. E o presiune imensă la FCSB, asta s-a simțit din prima zi.