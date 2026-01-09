Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O nouă plecare de la Rapid. Costel Gâlcă îşi cedează jucătorul la o altă echipă din Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | O nouă plecare de la Rapid. Costel Gâlcă îşi cedează jucătorul la o altă echipă din Liga 1

O nouă plecare de la Rapid. Costel Gâlcă îşi cedează jucătorul la o altă echipă din Liga 1

Viviana Moraru Publicat: 9 ianuarie 2026, 9:10

Comentarii
O nouă plecare de la Rapid. Costel Gâlcă îşi cedează jucătorul la o altă echipă din Liga 1

Jucătorii de la Rapid. la finalul unui meci/ Profimedia

O nouă plecare de la Rapid, în această perioadă de mercato de iarnă. După ce Franz Stolz s-a despărţit de giuleşteni, Costel Gâlcă a renunţat şi la tânărul Robert Bădescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În vârstă de 20 de ani, Robert Bădescu a prins puţine minute în acest sezon la Rapid, sub comanda lui Costel Gâlcă. Tânărul fundaş a evoluat în doar şapte partide, în toate acestea el venind de pe bancă.

O nouă plecare de la Rapid: Robert Bădescu

Robert Bădescu a fost cedat de Rapid la Metaloglobus, până la finalul sezonului, notează fanatik.ro. Nou-promovata va avea şi opţiunea unui transfer definitiv în vară.

Robert Bădescu a semnat cu Rapid în iarna lui 2022, fiind promovat la echipa mare un an mai târziu, de Cristiano Bergodi. El a mai fost împrumutat de giuleşteni şi în sezonul trecut, la CS Mioveni, în Liga a 2-a.

În această stagiune, Costel Gâlcă a ales să nu apeleze prea des la serviciile tânărului fundaş, asta în ciuda faptului că Andrei Borza, titularul din flancul stâng al defensivei giuleştene, a fost accidentat.

Reclamă
Reclamă

În urmă cu doi ani, Dan Şucu se declara încântat de Robert Bădescu, după ce tânărul jucător bifa primele sale minute la Rapid: “Dar pe mine cel mai mult m-a bucurat apariția acestui copil, Bădescu. Mi-a plăcut că a jucat cu curaj, cu dezinvoltură. Are 18 ani și e rezerva lui Borza, care are și el tot aceeași vârstă. Avem asigurat postul de fundaș pe banda stângă pentru mult timp.

Nu dau eu sfaturi staff-ului tehnic, dar Bădescu este unul dintre liderii generației de la tineret și chiar sper să-l văd jucând și în campionat”, spunea Dan Şucu despre Robert Bădescu.

Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, proceseUn român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
Observator
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
El a decis ca Nicolae Stanciu să execute penalty-ul din AC Milan – Genoa. Pe ce s-a bazat și ce așteptări avea de la român
Fanatik.ro
El a decis ca Nicolae Stanciu să execute penalty-ul din AC Milan – Genoa. Pe ce s-a bazat și ce așteptări avea de la român
10:07
E gata! Mirel Rădoi revine în antrenorat și va fi adversar cu Marius Șumudică
9:58
“Protejatul patronului”. Nicolae Stanciu, atacat de italieni după ratarea penalty-ului cu AC Milan
9:34
Ciprian Marica, dialog dur cu Florin Tănase pe subiectul “simulări”. Replica pe măsură a decarului
9:30
Avertisment pentru Adrian Şut, după plecarea de la FCSB: “E mult mai greu decât în România”
9:12
Xabi Alonso, veste uriașă despre Kylian Mbappe după calificarea în finala Supercupei. Ce se întâmplă cu atacantul
8:59
Decizia finală luată de Neluţu Varga în privinţa lui Ciprian Deac: “E febleţea mea”
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia!
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”