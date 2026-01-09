O nouă plecare de la Rapid. Costel Gâlcă îşi cedează jucătorul la o altă echipă din Liga 1 - Antena Sport

O nouă plecare de la Rapid, în această perioadă de mercato de iarnă. După ce Franz Stolz s-a despărţit de giuleşteni, Costel Gâlcă a renunţat şi la tânărul Robert Bădescu.
În vârstă de 20 de ani, Robert Bădescu a prins puţine minute în acest sezon la Rapid, sub comanda lui Costel Gâlcă. Tânărul fundaş a evoluat în doar şapte partide, în toate acestea el venind de pe bancă.
O nouă plecare de la Rapid: Robert Bădescu
Robert Bădescu a fost cedat de Rapid la Metaloglobus, până la finalul sezonului, notează fanatik.ro. Nou-promovata va avea şi opţiunea unui transfer definitiv în vară.
Robert Bădescu a semnat cu Rapid în iarna lui 2022, fiind promovat la echipa mare un an mai târziu, de Cristiano Bergodi. El a mai fost împrumutat de giuleşteni şi în sezonul trecut, la CS Mioveni, în Liga a 2-a.
În această stagiune, Costel Gâlcă a ales să nu apeleze prea des la serviciile tânărului fundaş, asta în ciuda faptului că Andrei Borza, titularul din flancul stâng al defensivei giuleştene, a fost accidentat.
În urmă cu doi ani, Dan Şucu se declara încântat de Robert Bădescu, după ce tânărul jucător bifa primele sale minute la Rapid: “Dar pe mine cel mai mult m-a bucurat apariția acestui copil, Bădescu. Mi-a plăcut că a jucat cu curaj, cu dezinvoltură. Are 18 ani și e rezerva lui Borza, care are și el tot aceeași vârstă. Avem asigurat postul de fundaș pe banda stângă pentru mult timp.
Nu dau eu sfaturi staff-ului tehnic, dar Bădescu este unul dintre liderii generației de la tineret și chiar sper să-l văd jucând și în campionat”, spunea Dan Şucu despre Robert Bădescu.
