Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru - Antena Sport

Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru

Radu Constantin Publicat: 2 martie 2026, 16:58

Steven Nsimba, după o ratare / Sport Pictures

Steven Nsimba a reuşit să se impună la Universitatea Craiova şi să fie omul care aduce golurile. Există voci care l-au dat pe Nsimba inclusiv la naţionala României şi au cerut naturalizarea lui.

“Ne lipsesc jucători care să finalizeze și să tranșeze meciul în favoarea noastră. România are valoare, trebuie doar să finalizeze ce are ca ocazii. Nsimba ar fi bun pentru noi. Ne trebuie un jucător care să finalizeze acțiunile”, spunea Pavel Badea despre jucătorul Universităţii. Acum a venit o altă veste bună pentru fotbalist. Mihai Rotaru este la un pas să facă o afacere bună.

Publicația AfricaFoot anunță că fotbalistul a ajuns în vizorul formaţiei Olympiacos. Clubul eliminat recent din play-off-ul pentru optimile UEFA Champions League, după 0-2 la general cu Bayer Leverkusen, e gata să facă o ofertă generoasă pentru atacantul francez.

Oltenii ar vrea două milioane de euro în schimbul jucătorului. Rămâne de văzut dacă tranzacţia se va face în vară, în momentul în care Universitatea Craiova ştie clar în ce competiţie europeană va juca.

