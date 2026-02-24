Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial - Antena Sport

Închide meniul
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial

Radu Constantin Publicat: 24 februarie 2026, 14:43

Universitatea Craiova a făcut o nouă mutare. Clubul oltean l-a împrumutat până la finalul acestei stagiuni, cu opţiune de transfer definitiv, pe fundaşul central Tudor Suciu de la echipa din Liga a III-a, Sănătatea Servicii Publice Cluj Napoca.

“Sănătatea Cluj transferă la Universitatea Craiova!

Tudor Suciu a fost împrumutat la clubul craiovean până la finalul acestei stagiuni, Universitatea având și opțiune de transfer

Fundașul central este născut în anul 2008, și a venit la Sănătatea Cluj de la clubul italian Sassuolo
Mult succes, Tudor!”, se arată în comunicatul oficial al celot de la Sănătatea Cluj.

Tudor Suciu (18 ani) va evolua cel mai probabil la Universitatea Craiova II.

