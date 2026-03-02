Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul - CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate - Antena Sport

Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din finalul partidei Farul – CFR Cluj 1-2. Şeful CCA a transmis că deciziile luate de arbitrul Florin Andrei au fost corecte.
Kyros Vassaras a analizat, în primă fază, ce s-a întâmplat în minutul 69. Matei Ilie şi Gustavo au avut un duel în careu, însă şeful CCA consideră că totul a fost regulamentar.
“În această situație, ambii jucători se luptă pentru mingea aflată în aer. Mingea este lovită prima dată de capul atacantului, apoi de capul apărătorului și ajunge în afara terenului de joc. După cum putem observa aici, orice contact cap-umăr sau cap-cap este considerat o consecință normală a contactului în fotbal atunci când doi jucători se luptă în același timp pentru mingea aflată în aer și ambii jucători ating mingea. Nu se acordă nici lovitură de pedeapsă, nici lovitură liberă. Și, deoarece mingea a fost jucată ultima dată de apărător, ar fi trebuit acordată o lovitură de colț”, a declarat Kyros Vassaras, despre faza din minutul 69 din meciul Farul – CFR Cluj 1-2.
Ulterior, Kyros Vassaras a transmis că şi duelul dintre Marian Huja şi Iustin Doicaru a fost unul regulamentar. Acesta consideră că nici în minutul 90+2, Farul nu ar fi meritat să primească penalty, astfel că decizia lui Florin Andrei a fost una corectă.
Kyros Vassaras a făcut publică şi discuţia dintre central şi cei din camera VAR, Ionuţ Coza şi Sebastian Gheorghe. Aceştia au stabilit ca Florin Andrei să nu revadă faza la marginea terenului, astfel că jocul a continuat fără lovitură de la 11 metri pentru constănţeni.
”După o pasă lungă trimisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, doi jucători se luptă pentru minge. În încercarea lor, fundașul trage de tricoul adversarului. Atacantul pare să țină tricoul fundașului în spatele său, dar fără o vizibilitate clară a arbitrului. Arbitrul asistent, care are un câmp vizual excelent și neobstrucționat, informează arbitrul că există un fault făcut de atacant, care își ține adversarul de tricou.
Arbitrul, după ce a primit informația din partea arbitrului asistent, indică reluarea jocului cu o lovitură de la poartă, deoarece există o încălcare a regulilor de către ambii jucători. Aceștia se țin și se trag reciproc. După cum se poate vedea în videoclip, atacantul are contact continuu cu spatele fundașului, făcând și o mișcare bruscă înainte de a încerca să joace mingea cu capul.
Acest jucător, deși își coordonează corpul pentru a lovi mingea cu capul, nu reușește să o atingă, probabil și din cauza presiunii exercitate de adversar. VAR, examinând informațiile și imaginile disponibile de la camere, nu intervine, deoarece, deși suspectează că atacantul și-a ținut adversarul, în același timp nu este confirmată de nicio cameră o mișcare liberă a mâinii departe de spatele apărătorului, ci dimpotrivă, prezența mâinii sale este constantă în spatele adversarului în timpul duelului aerian.
Prin urmare, considerând că opinia asistentului nu este în mod clar și evident incorectă, nu poate interveni. Din acest motiv, el informează arbitrul să continue jocul cu o lovitură de la poartă, așa cum s-a decis pe teren. CCA, în spiritul transparenței, prezintă înregistrarea convorbirii pentru această fază.
- -E fault acolo, îl ține din spate?
- -Penalty?
- -Nu, nu, pentru apărare. 6 metri.
- -Atacantul îl ține pe fundaș din spate.
- -Se verifică și ofsaidul.
- -E ceva?
- -Mai am altă reluare?
- -Andrei, poți să reiei jocul.
- -Concentrare, băieți, 6 metri.
Prezentăm, de asemenea, o fotografie care nu provine din materialul de care dispunem, ci de o reproducere a acestei imagini de către mass-media și care confirmă informațiile furnizate de arbitrul asistent”, se arată în comunicatul emis pe site-ul frf.ro.
În urma victoriei obţinute cu Farul, CFR Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off. În cazul unei remize, clujenii s-ar fi luptat în ultima etapă cu FCSB, privind ocuparea ultimului loc în Top 6.
