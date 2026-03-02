Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul - CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate - Antena Sport

Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din finalul partidei Farul – CFR Cluj 1-2. Şeful CCA a transmis că deciziile luate de arbitrul Florin Andrei au fost corecte.

Kyros Vassaras a analizat, în primă fază, ce s-a întâmplat în minutul 69. Matei Ilie şi Gustavo au avut un duel în careu, însă şeful CCA consideră că totul a fost regulamentar.

Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2

“În această situație, ambii jucători se luptă pentru mingea aflată în aer. Mingea este lovită prima dată de capul atacantului, apoi de capul apărătorului și ajunge în afara terenului de joc. După cum putem observa aici, orice contact cap-umăr sau cap-cap este considerat o consecință normală a contactului în fotbal atunci când doi jucători se luptă în același timp pentru mingea aflată în aer și ambii jucători ating mingea. Nu se acordă nici lovitură de pedeapsă, nici lovitură liberă. Și, deoarece mingea a fost jucată ultima dată de apărător, ar fi trebuit acordată o lovitură de colț”, a declarat Kyros Vassaras, despre faza din minutul 69 din meciul Farul – CFR Cluj 1-2.

Ulterior, Kyros Vassaras a transmis că şi duelul dintre Marian Huja şi Iustin Doicaru a fost unul regulamentar. Acesta consideră că nici în minutul 90+2, Farul nu ar fi meritat să primească penalty, astfel că decizia lui Florin Andrei a fost una corectă.

Kyros Vassaras a făcut publică şi discuţia dintre central şi cei din camera VAR, Ionuţ Coza şi Sebastian Gheorghe. Aceştia au stabilit ca Florin Andrei să nu revadă faza la marginea terenului, astfel că jocul a continuat fără lovitură de la 11 metri pentru constănţeni.