Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc - Antena Sport

Gică Craioveanu a vorbit despre eventualul transfer al lui Marius Marin (27 de ani), de la Pisa la Sevilla, ceea ce ar reprezenta o mutare spectaculoasă pentru fotbalul românesc.

Potrivit informaţiilor AntenaSport, negocierile pentru transferul lui Marius Marin la Sevilla se află în toi. Echipa din Andaluzia îl monitorizează de câteva luni pe Marin şi este decisă să îl transfere la vară,

Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş al lui Marius Marin

“Ar fi o mutare incredibilă pentru el, pentru fotbalul românesc, am avea din nou 3 jucători la nivel mare, sau 4. Radu e titular, apără foarte bine, Rațiu este top.

Moldovan mai puțin la Oviedo, dacă ar veni și Marius, la o echipă mare, o echipă pe care acum câțiva ani voiau să schimbe numele Europa League în FC Sevilla”, a spus Craioveanu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Contractul lui Marius Marin cu Pisa expiră în vară, atunci când jucătorul naţionalei ar putea deveni fotbalistul Sevillei. Mijlocaşul este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3 milioane de euro.