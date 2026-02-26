Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 26 februarie 2026, 14:52

Gică Craioveanu a vorbit despre eventualul transfer al lui Marius Marin (27 de ani), de la Pisa la Sevilla, ceea ce ar reprezenta o mutare spectaculoasă pentru fotbalul românesc.

Potrivit informaţiilor AntenaSport, negocierile pentru transferul lui Marius Marin la Sevilla se află în toi. Echipa din Andaluzia îl monitorizează de câteva luni pe Marin şi este decisă să îl transfere la vară,

“Ar fi o mutare incredibilă pentru el, pentru fotbalul românesc, am avea din nou 3 jucători la nivel mare, sau 4. Radu e titular, apără foarte bine, Rațiu este top.

Moldovan mai puțin la Oviedo, dacă ar veni și Marius, la o echipă mare, o echipă pe care acum câțiva ani voiau să schimbe numele Europa League în FC Sevilla”, a spus Craioveanu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Contractul lui Marius Marin cu Pisa expiră în vară, atunci când jucătorul naţionalei ar putea deveni fotbalistul Sevillei. Mijlocaşul este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3 milioane de euro.

Marius Marin a evoluat în 20 de meciuri în Serie A, în acest sezon, pentru Pisa. Formaţia italiană luptă să se salveze de la retrogradare, fiind penultima din Serie A după 26 de etape, cu 15 puncte. Formaţia aflată pe 17, prima poziţie de salvare, Cremonese e la 9 puncte peste Pisa.

 

